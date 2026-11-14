NBA／巴特勒復出前要先打發展聯盟 柯爾大力支持：沒比賽一定去看

金州勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）自今年1月遭遇右膝前十字韌帶撕裂傷後，至今仍在復健階段，確切復出時間尚未確定。

不過，巴特勒近日透露，自己計畫在正式重返賽場前，先代表勇士發展聯盟附屬球隊聖塔克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors）出賽至少1場，藉此重新找回比賽感覺。這項復出計畫，也獲得勇士教頭柯爾（Steve Kerr）的大力支持。

「你們到時候就有機會在聖塔克魯茲看到我了，因為我一定會下去打球。」巴特勒說。

「所以祝大家好運。雖然你們不會看到我打太多分鐘，但我肯定會去那裡。我就是想打籃球。」

不過，巴特勒也坦言，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）未必會同意這項安排。兩人過去曾在芝加哥公牛當過隊友，如今鄧利維身為球隊管理階層，自然必須將球員健康與復出風險納入考量。

相較之下，柯爾對巴特勒的提議顯得相當興奮。「當然支持！我太喜歡這個想法了。這是巴特勒親口告訴你們的嗎？我真的很喜歡。」柯爾說。

柯爾進一步解釋，自己一直認為NBA可以參考大聯盟的復健模式，讓傷癒球員先到小聯盟參加正式比賽，再逐步回到最高層級的競爭環境。

「這很有趣，因為我本來就是棒球迷，所以一直有想過這件事。你會看到那些棒球員經常到小聯盟進行復健賽，而且通常會打好幾場。」

「這完全合理，但我好像從來沒看過一名明星球員真的到NBA發展聯盟打球。有發生過這種事嗎？」柯爾表示。

事實上，過去確實有NBA球員在傷癒復出前，透過發展聯盟進行調整，但像巴特勒這種等級的明星球員，正式參加發展聯盟比賽作為復健賽，仍屬罕見。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）曾在2020年3月右手骨折復原期間，參與聖塔克魯茲勇士的訓練，為重返NBA做準備，但並未代表發展聯盟球隊參加正式比賽。

曾隨暴龍奪冠的中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）則曾在2021年進行為期4場的發展聯盟復健賽，透過實戰逐漸找回身體狀態。

至於為何突然有這個念頭，巴特勒透露，起因是他在Instagram上看到一篇介紹曾經打過NBA發展聯盟球員的貼文。

他指出，貼文提到大約有275名球員擁有發展聯盟出賽經歷，讓他興起加入這份名單的想法，希望自己也能成為其中一員。

巴特勒不僅期待親自下場比賽，也可能吸引勇士教練團到場觀看。當被問到是否會前往聖塔克魯茲支持自己的球員時，柯爾毫不猶豫給出肯定答案。

「我一定會去！只要我們當天沒有比賽，我肯定會到場，當然要去！」柯爾笑著說。