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NBA／里夫斯、塞克斯頓列逐日觀察名單 龍頭湖人休兵還用21頁簡報檢討

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
里夫斯因左腳跟挫傷，目前被列為每日觀察名單。 路透
里夫斯因左腳跟挫傷，目前被列為每日觀察名單。 路透

以11勝2敗戰績高居全聯盟之冠的湖人，近期卻面臨陣容傷兵隱憂，總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天訓練結束後透露，陣中後場大將里夫斯（Austin Reaves）因左腳跟挫傷，目前被列為每日觀察名單。

里夫斯是在日前對上公鹿的比賽中，於第三節中段一次快攻落地時不慎扭傷左腳，隨後退場未再回歸。所幸他在場館接受的X光檢查結果呈陰性，球隊評估後認為暫無須進行進一步的核磁共振檢查。當被問及傷勢是否「輕微」時，瑞迪克輕鬆回應，「我想每日觀察的傷勢通常就是輕微的吧。」

除了里夫斯之外，瑞迪克也一併更新了其他傷兵狀況。先前在對戰公鹿時因與對手相撞而縫了針的塞克斯頓（Collin Sexton），經檢查已排除腦震盪疑慮，同樣被列為每日觀察；至於因右手中指扭傷缺陣兩場的葛萊姆斯（Quentin Grimes）則已在今天投入對抗訓練，直言手指腫脹已大幅消退、逐漸恢復正常。

至於在對陣公鹿時扭傷右腳踝的球星唐西奇（Luka Doncic），瑞迪克則表示他「狀況很好」，預計能在後天對上太陽的比賽中正常出賽。

趁著賽程迎來短暫的三天空檔，瑞迪克也利用數據分析團隊準備的21頁簡報與球隊錄影檢討，對紫金軍團進行了一次全方位的攻守審視。前鋒威廉斯（Ziaire Williams）笑說：「看完數據展現的內容，你可能會以為我們戰績排在倒數第一，但這確實能讓我們保持清醒，找出許多需要修正的問題。」

湖人 NBA 里夫斯

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