快訊

黃仁勳婚外情如何曝光？CNN：美情報機構罕見「揭露」身分

「蔡總統，妳還願意坐下聽我講完嗎？」 鍾明軒吐心聲：怕台灣民主只剩漂亮招牌

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／鵜鶘開季低迷又陷內部風波 主控墨瑞拋震撼彈求交易

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
墨瑞正式向球團高層表達「賣我」意願，雙方目前正積極尋求最佳解決方案。 法新社
墨瑞正式向球團高層表達「賣我」意願，雙方目前正積極尋求最佳解決方案。 法新社

鵜鶘隊近期風波不斷，不僅開季戰績陷入泥沼，主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）在今天傳出已透過經紀公司正式向球團高層表達「賣我」意願，雙方目前正積極尋求最佳解決方案。

針對這起突發轉隊風波，鵜鶘球團隨後也透過官方聲明證實，「今天墨瑞的代表團隊向我們傳達了交易請求，球團將會審慎評估對整體組織利益最大化的潛在交易機會。」

現年30歲的墨瑞本季表現低迷，場均僅繳出13.4分，創下個人近7個賽季新低，球隊開季至今也僅打出4勝8敗的慘澹戰績，包括日前在主場以145：111遭到籃網痛宰。雪上加霜的是，墨瑞目前因左腳踝扭傷，缺席了NBA盃的賽事。

事實上，鵜鶘內部氣壓早已降至冰點，曾有數據指出鵜鶘在沒有墨瑞的情況下戰績為3勝0敗，而在他出賽時卻是1勝8敗。對此，墨瑞日前曾在社群平台發文強力回擊，「這聽起來就像有人在說你，『扯後腿』是真的。」這則引發軒然大波的推文隨後遭到刪除。

2024年6月鵜鶘為了從老鷹手中交易來墨瑞，曾付出兩枚首輪選秀權以及丹尼爾斯（Dyson Daniels）、南斯（Larry Nance Jr.）等籌碼，然而墨瑞加盟後命運多舛，飽受傷病摧殘，過去三個賽季僅打了54場比賽，包括2024開幕戰右手骨折及2025年1月的右阿基里斯腱斷裂重傷。

墨瑞本季薪資高達3280萬美元，且下個賽季擁有3080萬美元的球員選項，如今隨著他喊出「賣我」，鵜鶘是否能在交易市場上尋求突破、重整旗鼓，將是接下來聯盟關注的焦點。

鵜鶘 NBA 墨瑞

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

NBA／小鮑爾關鍵5分帶動灰狼反撲 威廉森得分新低鵜鶘斷4連勝

NBA／快艇開季1勝7敗交易與否引關注 英格倫透露復出進度

NBA／戴維斯重返湖人聯手唐西奇？ 名記揭交易難度極高：非常不可能

NBA／雷霆出手補強側翼 2枚次輪籤向國王換來2025年首輪新秀

相關新聞

NBA／里夫斯、塞克斯頓列逐日觀察名單 龍頭湖人休兵還用21頁簡報檢討

以11勝2敗戰績高居全聯盟之冠的湖人，近期卻面臨陣容傷兵隱憂，總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天訓練結束後透露，陣中後場大將里夫斯（Austin Reaves）因左腳跟挫傷，目前被列為每日觀察名單。

NBA／巴特勒復出前要先打發展聯盟 柯爾大力支持：沒比賽一定去看

金州勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）自今年1月遭遇右膝前十字韌帶撕裂傷後，至今仍在復健階段，確切復出時間尚未確定。

NBA／鵜鶘開季低迷又陷內部風波 主控墨瑞拋震撼彈求交易

鵜鶘隊近期風波不斷，不僅開季戰績陷入泥沼，主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）在今天傳出已透過經紀公司正式向球團高層表達「賣我」意願，雙方目前正積極尋求最佳解決方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。