NBA／鵜鶘開季低迷又陷內部風波 主控墨瑞拋震撼彈求交易

鵜鶘隊近期風波不斷，不僅開季戰績陷入泥沼，主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）在今天傳出已透過經紀公司正式向球團高層表達「賣我」意願，雙方目前正積極尋求最佳解決方案。

針對這起突發轉隊風波，鵜鶘球團隨後也透過官方聲明證實，「今天墨瑞的代表團隊向我們傳達了交易請求，球團將會審慎評估對整體組織利益最大化的潛在交易機會。」

現年30歲的墨瑞本季表現低迷，場均僅繳出13.4分，創下個人近7個賽季新低，球隊開季至今也僅打出4勝8敗的慘澹戰績，包括日前在主場以145：111遭到籃網痛宰。雪上加霜的是，墨瑞目前因左腳踝扭傷，缺席了NBA盃的賽事。

事實上，鵜鶘內部氣壓早已降至冰點，曾有數據指出鵜鶘在沒有墨瑞的情況下戰績為3勝0敗，而在他出賽時卻是1勝8敗。對此，墨瑞日前曾在社群平台發文強力回擊，「這聽起來就像有人在說你，『扯後腿』是真的。」這則引發軒然大波的推文隨後遭到刪除。

2024年6月鵜鶘為了從老鷹手中交易來墨瑞，曾付出兩枚首輪選秀權以及丹尼爾斯（Dyson Daniels）、南斯（Larry Nance Jr.）等籌碼，然而墨瑞加盟後命運多舛，飽受傷病摧殘，過去三個賽季僅打了54場比賽，包括2024開幕戰右手骨折及2025年1月的右阿基里斯腱斷裂重傷。

墨瑞本季薪資高達3280萬美元，且下個賽季擁有3080萬美元的球員選項，如今隨著他喊出「賣我」，鵜鶘是否能在交易市場上尋求突破、重整旗鼓，將是接下來聯盟關注的焦點。