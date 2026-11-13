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NBA／勇士波傑自研「鏡像柯瑞」訓練法！本尊大讚：真有創意

聯合新聞網／ 綜合報導
波傑姆斯基、柯瑞。 法新社
波傑姆斯基、柯瑞。 法新社

勇士隊波傑姆斯基（Brandin Podziemski）上季表現備受球迷批評，本季熱身賽模仿柯瑞Stephen Curry）動作還被球迷酸爆。不過波傑姆斯基開季表現優異，讓外界對他改觀，他接受《舊金山紀事報》訪問時也解密自己的「鏡像柯瑞」特殊訓練方法。

波傑姆斯基是左撇子，不過他的私人訓練師范柳（Dustin VanLieu）想出一個方法，利用數位影像編輯技術，把影片中的柯瑞變成左撇子。范柳將柯瑞的比賽影片進行水平翻轉，讓柯瑞原本用右手運球和投籃的動作，全變成左手操作。如此一來，左撇子波傑姆斯基就能透過影片更直觀研究柯瑞的腳步、運球技巧，及創造投籃空間的方式。

柯瑞上周六擊敗魔術隊後，看影片才知道波傑姆斯基的「鏡像柯瑞」訓練影片，他忍不住驚呼：「這也太瘋狂了！這真的很有創意，也非常聰明。透過這樣的方式，能用符合自己習慣的視角，觀察我的腳步動作、移動方式，及如何創造進攻空間。這方法真的很酷。」

波傑姆斯基受訪時表示：「這些影片讓我能直接在腦海想像，自己應該如何完成那些動作。我可以看到柯瑞各種不同的出手方式，再把他的影片和自己的動作擺在一起比較，看兩者究竟有什麼差異。接著我們就會思考，要怎麼改善，才能讓動作更接近他的水準。」

波傑姆斯基也研究柯瑞的投籃動作，他發現任何球員的投籃其實都可拆解成兩部分，先將球向上帶起，再把球向前投出，即使是柯瑞，也無法改變這項基本原理，「重要的是，能用多高的效率完成這兩個動作。透過觀察柯瑞，我發現他在這方面絕對是最出色的，所以我一直練習如何更快把球帶上來，然後完成出手，這部分的進步讓我感覺相當不錯。」

波傑姆斯基本季出賽10場，平均得到17.3分5.1籃板4.2助攻，投籃命中率48.1%，三分命中率39.7%，得分、助攻和命中率都顯著提升。

柯瑞也稱讚波傑姆斯基的進步：「最明顯的是，他現在更清楚什麼時候應該出手、該選擇什麼樣的切入路線。我已經很少看到他把進攻搞得過於複雜，他現在會利用投籃假動作，接著側移一步出手三分球，這已經成為他非常有效的進攻招式，能很好利用防守者撲上來的動作。」

勇士 Brandin Podziemski Stephen Curry 柯瑞

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