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NBA／傳「高砲塔」里德被交易機率高 勇士有興趣網羅

聯合新聞網／ 綜合報導
里德（Naz Reid）。 法新社
里德（Naz Reid）。 法新社

黃蜂隊休賽季將小鮑爾（LaMelo Ball）交易至灰狼隊，得到里德（Naz Reid）等資產。外界預期黃蜂會在交易大限前將里德賣出，換回更多未來選秀權資產。

現年27歲的里德是一名具備優異投射能力的長人，2023-24賽季曾奪下年度第六人。本季出賽12場，平均得到17.3分8.5籃板2.2助攻，三分命中率35.4%。目前合約是5年1.25億美元的第2年，第5年有球員選項。

《The Athletic》記者克勞欽斯基（Jon Krawczynski）提到，「里德再次被交易的可能性非常高。我認為未來幾年黃蜂的陣容將出現相當大幅度變動，因為球團正尋找最合適的球員組合，希望打造出具備爭冠能力的隊伍。可確定的是，米勒（Brandon Miller）與克努佩爾（Kon Knueppel）會是球隊未來的一部分，其他球員誰知道呢？」

值得注意的是，勇士目前考慮的補強方向，並不是尋找另一名控球後衛，而是進一步強化禁區戰力。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，勇士對透過交易得到長人始終抱持興趣，隨球季持續進行，目前有2名球員特別值得關注，「現在勇士交易目標有哪些？魔術隊卡特（Wendell Carter Jr.）及里德，是目前最關注的2名球員。如果勇士真的決定透過交易補進一名長人，這2個名字會是持續觀察的對象。」

黃蜂 勇士

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