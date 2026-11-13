NBA／太陽第四節「封印格林」 布克關鍵時刻發威險勝黃蜂

太陽隊今天在主場迎戰殘陣黃蜂隊，第四節將格林（Jalen Green）冰在板凳後展開反撲，靠著布克（Devin Booker）關鍵時刻連續砍分，以101：96辛苦收下勝利。

黃蜂主將米勒（Brandon Miller）和克努佩爾（Kon Knueppel）持續因傷高掛免戰牌，太陽第二節一度領先17分，但黃蜂拉出14：2攻勢追回，半場打完只落後5分。

第三節太陽手感冰冷只拿17分，黃蜂反而以4分領先進入末節。太陽先發後衛格林第3節5分多鐘被換下場後，就一直坐在板凳上，第四節沒上場。

太陽靠防守重新要回優勢，關鍵時刻布克中距離命中，又投進高難度三分，取得6分領先，黃蜂奧尼爾（Royce O’Neale）打進「3+1」，加上犯規戰術也無法扳回比賽。

布克全場20投12中，得到30分7助攻3抄截。格林只出戰21分鐘，9投3中拿下12分。黃蜂方面，後衛懷特（Coby White）攻下21分全隊最高。