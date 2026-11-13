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NBA／三節就打趴獨行俠 小鮑爾22分、9助攻助缺少一哥的灰狼5連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小鮑爾攻下22分9助攻，率灰狼主場三節就打趴獨行俠。 美聯社
小鮑爾攻下22分9助攻，率灰狼主場三節就打趴獨行俠。 美聯社

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儘管球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）持續因傷缺陣，但灰狼隊近期在主控小鮑爾（LaMelo Ball）的火熱狀態領軍下連勝不止，在今天主場迎戰獨行俠隊的賽事中，小鮑爾再度有22分、9助攻的表現，帶領灰狼4節得分都在30分以上，最終以133：94擊敗獨行俠，收下5連勝。

灰狼一哥愛德華在上月出戰騎士隊賽後，因為右膝蓋傷勢接受手術治療，預計將缺席2個月賽事，對於開季表現亮眼的灰狼來說形成一大打擊。

不過今年休賽季轉戰灰狼的小鮑爾，在接下來幾場比賽中扛起球隊大旗，過去的4連勝期間他繳出一張平均25分、5.5助攻、3.3籃板和1.5抄截的亮眼數據，且個人投籃命中率超過5成。

而今天在主場續戰獨行俠，小鮑爾也延續火燙表現，上半場個人就獨攬16分，等同於獨行俠雙星佛雷格（Cooper Flagg）、厄文（Kyrie Irving）的總得分，加上麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、多森姆（Ayo Dosunmu）與庫明加（Jonathan Kuminga）的輪番開砲，上半場打完灰狼已經得67：52領先。

易籃後灰狼進攻火力不減反增，單節再度有36分演出，打得獨行俠毫無招架之力，在第三節僅有17分進帳，雙方差距也擴大到30分以上，讓比賽提前進入垃圾時間，最終灰狼也以39分差距大勝獨行俠，收下5連勝。

灰狼今天包括小鮑爾在內共計6人得分上雙位數，其中替補上陣的海蘭德（Bones Hyland）投進5記三分球拿下24分，麥克丹尼爾斯與多森姆分別有16分和18分表現。至於獨行俠今天先發球員打得是荒腔走板，佛雷格12分已是先發球員中最高，厄文也僅有10分進帳，替補上陣的里薩歇（Zaccharie Risacher）則是攻下全隊最高24分。

灰狼 小鮑爾 獨行俠

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