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NBA／活塞康寧漢轟52分2OT退巫師 狀元迪班薩44分鐘只拿5分
活塞隊今天踢館巫師隊主場，經歷二度延長，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）狂砍52分，送出11次助攻，帶隊以144：140險勝。
本場比賽戰況持續膠著，第四節讀秒階段巫師楊恩（Trae Young）投進高難度追平三分球，比賽進入延長。
延長賽雙方持續你來我往，前8次出手只命中1球的巫師狀元迪班薩（AJ Dybantsa）跳投命中，將比賽帶進二度延長。二度延長一開賽康寧漢就投進三分球，關鍵時刻再度跳投命中，鎖定比賽勝利。
康寧漢全場出戰47分59秒，25投16中，罰球18中17，得到52分11助攻。詹金斯（Daniss Jenkins）砍進21分，湯普森（Ausar Thompson）繳出17分11籃板11助攻的大三元。
巫師方面，楊恩拿下37分14助攻，戴維斯（Anthony Davis）得到30分15籃板，薩爾（Alex Sarr）攻下30分9籃板，迪班薩打了44分鐘，10投2中，僅有5分進帳。
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