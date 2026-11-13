NBA／活塞康寧漢轟52分2OT退巫師 狀元迪班薩44分鐘只拿5分

近3場比賽苦吞2敗的76人隊，今天在主場迎戰暴龍隊，在詹姆斯（LeBron James）缺陣的情況下上半場與對手展開激烈拉鋸，不過76人不僅三巨頭表現亮眼，從板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）更在下半場挺身，幫助76人最終以123：112擊敗暴龍，收下賽季第10勝。

2026-11-13 10:39