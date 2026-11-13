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NBA／公牛開季慘澹再添利空 新人王熱門威爾森右手骨折缺陣4至6周

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公牛隊新人王熱門威爾森右手掌骨折，將手術休4至6周。 路透
公牛隊新人王熱門威爾森右手掌骨折，將手術休4至6周。 路透

開季前10戰僅拿下1勝的公牛隊，如今更迎來致命消息，被視為今年年度新人王強力競爭者的菜鳥前鋒威爾森（Caleb Wilson），因右手掌骨折，將於今天接受手術，預計得缺陣4到6周。

現年20歲的威爾森是在今年選秀會上以第4順位風光加盟公牛，本季公牛在歷經夏天的陣容與管理層大搬風、聘請新任營運總裁葛拉漢（Bryson Graham）及總教練史普利特（Tiago Splitter）後，開季陷入1勝9敗的低潮，而身為球隊未來希望的威爾森則是陣中少數的亮點。

在生涯前10場出賽中，威爾森一肩扛起球隊進攻重擔，場均繳出18.9 分、6.2籃板、1.9助攻與1.8抄截、0.9火鍋的全能數據。儘管投籃命中率為42%，但他場均出手16.2次高居全隊之冠，得分也僅次於鮑威爾（Norman Powell），可說是不折不扣的球隊招牌球星。

這起傷勢發生在昨天公牛主場不敵馬刺隊的比賽中，威爾森在第三節嘗試拍掉馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）手中的球時不慎受傷，隨即退場並未回歸。

事實上，傷病問題在威爾森的籃球生涯中一直存在，他在大學效力北卡羅來納大學（North Carolina）期間，就曾因右大拇指骨折動刀而錯過NCAA全國錦標賽，左手也曾因骨折缺席過6場比賽。

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