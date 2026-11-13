NBA／透露是前所未有的傷勢體驗 柯瑞腹斜肌撕裂傷至少休兩周

勇士在昨天與火箭之戰終止8連勝，且球隊招牌球星柯瑞（Stephen Curry）還發生腹部斜肌撕裂傷提前傷退的狀況，經檢查後，預計至少將缺席兩周以上的賽事，甚至有內部消息指出，勇士球團正做好他可能得休養長達一個月的心理準備。

此役柯瑞在首節還剩6分25秒時無預警退場，事實上，他在比賽前幾分鐘就曾因右側腹部不適，一邊試圖強忍疼痛、一邊神情擔憂地望向防護團隊。儘管他在首節還剩7分22秒時，曾在格林（Draymond Green）的掩護下飆進一記大號三分球，但出手後隨即痛苦大喊並向板凳席示意。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言，柯瑞向他透露這種側腹緊繃的不適感是過去從未體驗過的，「我們真的非常擔憂。」

柯瑞預計將至少缺席接下來對上馬刺、鵜鶘、獨行俠、灰熊、塞爾提克、國王與拓荒者等硬仗。本季至今柯瑞場均能繳出27.8分、外帶生涯新高的45.7%三分球命中率，但屋漏偏逢連夜雨，這對本就傷兵滿營的勇士來說無疑是雪上加霜。

上季柯瑞缺陣的39場比賽中，勇士僅打出13勝26敗的慘澹戰績；本季在沒有柯瑞的情況下戰績為1勝1敗。對此，格林展現領袖氣魄喊話，「這支球隊的團隊精神變得更好了，我們更清楚彼此的定位。這能讓我們在沒有他的情況下，處在比去年更有利的位置來迎接挑戰。」