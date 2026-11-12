NBA／里夫斯被捧成「大鳥」柏德？巴克利氣炸噴主播：只有膚色一樣

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）日前在唐西奇（Luka Doncic）缺陣下，狂轟43分率隊以121：116擊敗活塞，精彩表現讓活塞轉播單位將他與傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）相提並論。然而名人堂球星巴克利（Charles Barkley）對此相當不滿，更在節目中開嗆兩人除了膚色相同，根本沒有其他共同點。

事情發生在湖人8日作客活塞的比賽，當時里夫斯在一次進攻中，命中一記高難度投籃，讓活塞轉播員忍不住驚呼，「那到底是里夫斯，還是柏德？」

沒想到，巴克利在《NBA Tip-Off》中看到相關片段後，當場火力全開，「前幾天我看了活塞對湖人的比賽，結果竟然有哪個白痴、蠢蛋，認為把里夫斯拿來跟柏德比較是適當的。你們甚至還特地剪了一段影片，討論里夫斯究竟讓人想到誰？」

「我很喜歡里夫斯，但永遠不要拿他跟柏德相提並論，無論在什麼情況下都不行！不要再做這種事了，我不知道到底是誰剪出這段影片，但拜託永遠不要再這麼做。」

「對，他們兩個都是白人，就這樣。這是他們唯一的共同點，除此之外，沒有任何相同之處。」巴克利直言。

事實上，巴克利過去曾多次在球場上與柏德交手，深知這名傳奇球星的實力與歷史地位。柏德生涯曾率領塞爾蒂克3度奪下NBA總冠軍，並完成例行賽MVP三連霸，堪稱聯盟史上最具代表性的球員之一，因此巴克利對於後輩被輕易拿來與他比較，顯然難以認同。