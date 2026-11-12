NBA／杜蘭特也被圈粉！勇士倫德博格獲「2K偶像」認證：我非常喜歡他

勇士今日在當家球星柯瑞（Stephen Curry）右側腹不適提前退場下，最終以108：115不敵火箭，8連勝遭到終結，但新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）再度打出驚豔表現，全場攻下25分、10籃板，更獲得「2K偶像」杜蘭特（Kevin Durant）高度讚賞，直言他將成為各隊難以應付的麻煩人物。

「他是個大麻煩。以他的身高，再搭配那樣的技術，會讓防守者在對位時遇到很大的困難。我很期待看到他未來的職業生涯發展，也很高興今晚有機會與他交手。」

杜蘭特也認為，倫德博格能在進攻端勝任多個位置，「我非常喜歡他的球風，他是一名技術全面的高大球員，進攻端從1號位到5號位都能勝任。他可以投籃、運球，身體強壯、臂展出色，運動能力也非常好。」

除了球場上的天賦，杜蘭特對倫德博格的成熟度印象深刻，「他是一名贏家，大學時期就曾取得成功，也經歷過許多逆境。他進入聯盟時就已經相當成熟，準備好迎接任何挑戰，和他交手真的很有趣。」

有趣的是，倫德博格賽前接受《舊金山紀事報》訪問時透露，自己從小就喜歡在《NBA 2K》中使用杜蘭特，對這名傳奇球星的進攻動作相當熟悉，因此格外期待這次交手，「我真的非常興奮，希望能從他身上學到一些動作與知識。」

值得一提的是，現年24歲的倫德博格前11場比賽平均繳出21.4分、7.2籃板及4助攻的亮眼成績，更在NBA最新公布的新秀排行榜中躍居榜首，如今又獲得「2K偶像」親口肯定。