NBA／鵜鶘兩戰慘輸85分 威廉森坦言「無法接受」

鵜鶘隊開季打出4勝8敗成績在西區排後段班不說，近期吞下一波4連敗，最近兩戰合計就輸了85分，讓當家球星威廉森（Zion Williamson）都說「無法接受」，必須回去好好審視自己。

鵜鶘今天以111：145敗給籃網隊，在此之前更以87：138輸給勇士隊，51分差距締造隊史最慘紀錄。

今天又吞下難堪敗場，鵜鶘已經連3場失分超過138分，讓攻下29分的威廉森坦言沒有太多感想，「就是無法接受。」

「作為一個整體，球員、教練，每個人都必須捫心自問，我是否為球隊竭盡全力？」威廉森提到，每個人都要有意識， 「我是否在防守端填補了空檔？我是否在應該防守的時候站前？我是否積極干擾投籃，給對手製造了麻煩？我是否盡了全力？我是否真正付出了努力？」

近8年鵜鶘只有2季打進季後賽，且從2018年季後賽開始就沒有贏過季後賽系列賽，2019年以「選秀狀元」身分加入鵜鶘的威廉森也因個人傷病問題，迄今不曾打過一場季後賽。

威廉森強調，沒有任何人想以如此方式輸球，「但如果我們不喜歡這樣輸，就要從自己做起，回去審視自己，我有為團隊盡到應盡的義務嗎？」威廉森強調，球隊要更加團結，每個人都付出應有的努力和責任，再一起改變現在狀態。