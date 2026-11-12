NBA／國王1勝10敗慘開局！拉文遭熱火盯上 球團急找「老八奇蹟」功臣

國王本季開局陷入嚴重低潮，前11戰僅繳出1勝10敗的慘澹戰績，國王對此積極尋求陣容調整，除了簽下老將中鋒普拉里（Mason Plumlee），更傳出與昔日熱火後衛文森（Gabe Vincent）進行接觸；另一方面，僅管熱火戰績稍佳，但同樣未能打出理想成績，前11場取得5勝6敗，熱火也有意將明星後衛拉文（Zach LaVine）列為補強目標。

「我認為他們確實正在關注拉文，接下來值得持續留意他的情況。他不是厄文（Kyrie Irving），但能夠為熱火後場帶來另一名具備自主創造進攻機會能力的球員。」記者史柯尼克（Ethan Skolnick）透露

現年31歲的拉文，儘管身處戰績低迷的國王，本季個人表現依舊相當亮眼，平均出賽約32分鐘，繳出22.3分、3.3籃板及2.6助攻，投籃命中率高達50.3%，三分球命中率也有39.3%，展現高效率的得分能力。

就在熱火傳出對拉文感興趣之際，根據NBA知名記者史坦（Marc Stein）報導，國王本周已與自由球員文森進行接觸。

文森上季曾效力湖人，合計出賽53場，平均貢獻4.4分、1.4助攻及1籃板，並在2月交易截止日前，與一枚未來次輪選秀權一同被送往老鷹，換回射手肯納德（Luke Kennard），賽季結束文森成為非受限自由球員，至今仍在等待2026至27賽季的NBA出賽機會。

值得一提的是，文森與國王其實頗有淵源。2018年以落選秀身分展開職業生涯的他，便是在國王發展聯盟史塔克頓國王效力，直到2020年才轉戰熱火，逐漸在NBA站穩腳步。

文森職業生涯最受矚目的時刻，莫過於2023年季後賽，當時他扮演熱火重要輪替角色，幫助球隊以東區第8種子之姿一路殺進總冠軍賽，成為當年「老八傳奇」的重要成員之一。