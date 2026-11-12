NBA／遭「聰明哥」右鉤拳打鼻樑 勇士中鋒狠酸：不想打球假裝強硬

火箭隊「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）今天使出右鉤拳攻擊勇士隊中鋒貝西（Charles Bassey）的鼻梁，遭判二級惡意犯規，被驅逐出場。貝西賽後痛批史馬特假裝強硬。

火箭以115：108擊敗勇士，賽後火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）透露史馬特不滿的點，是與貝西發生肢體糾纏時，原本就受傷的手肘被扭倒，因而引發衝突。尤多卡說，「史馬特就對貝西說了一些話，結果巴錫回他：『不然你想怎樣？』然後史馬特就真的動手了。」

對於這起衝突，貝西有不同的看法，他指控史馬特整場比賽都在用骯髒的小動作，「我記得上半場有一次，我準備幫隊友設掩護，結果他竟抓住我的膝蓋，整場都在用骯髒的動作。」

貝西回憶衝突過程，「我當時正準備搶籃板，他卻一直抓我的手，我只是想趕快回防，結果他突然衝到我面前，直接揮拳打過來。說真的，那種行為真的很遜，我認為根本就是在假裝強硬。」

談到是否對史馬特突然出拳感到意外，貝西說：「我一點也不驚訝，因為我早知道他會做什麼事。我不認為他當時是真的想繼續打比賽，他根本是故意想讓自己被趕出場，讓自己可以下場休息。他根本就不想好好打球，那種行為完全就是假裝強硬。」