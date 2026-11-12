快訊

蔣萬安捐1個月薪資 徐巧芯曝總金額22萬：分別捐給3社福團體

裝填火藥出意外！嘉義東石煙火工廠爆炸 印尼移工全身100%三級燒燙傷

邱素貞瑜伽天地惡意倒閉 692名受害者苦等10年判賠3957萬

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／遭「聰明哥」右鉤拳打鼻樑 勇士中鋒狠酸：不想打球假裝強硬

聯合新聞網／ 綜合報導
史馬特（紅色球衣）與貝西爭執。 美聯社
史馬特（紅色球衣）與貝西爭執。 美聯社

火箭隊「聰明哥」史馬特Marcus Smart）今天使出右鉤拳攻擊勇士隊中鋒貝西（Charles Bassey）的鼻梁，遭判二級惡意犯規，被驅逐出場。貝西賽後痛批史馬特假裝強硬。

火箭以115：108擊敗勇士，賽後火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）透露史馬特不滿的點，是與貝西發生肢體糾纏時，原本就受傷的手肘被扭倒，因而引發衝突。尤多卡說，「史馬特就對貝西說了一些話，結果巴錫回他：『不然你想怎樣？』然後史馬特就真的動手了。」

對於這起衝突，貝西有不同的看法，他指控史馬特整場比賽都在用骯髒的小動作，「我記得上半場有一次，我準備幫隊友設掩護，結果他竟抓住我的膝蓋，整場都在用骯髒的動作。」

貝西回憶衝突過程，「我當時正準備搶籃板，他卻一直抓我的手，我只是想趕快回防，結果他突然衝到我面前，直接揮拳打過來。說真的，那種行為真的很遜，我認為根本就是在假裝強硬。」

談到是否對史馬特突然出拳感到意外，貝西說：「我一點也不驚訝，因為我早知道他會做什麼事。我不認為他當時是真的想繼續打比賽，他根本是故意想讓自己被趕出場，讓自己可以下場休息。他根本就不想好好打球，那種行為完全就是假裝強硬。」

火箭 勇士 Marcus Smart 史馬特

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

NBA／柯瑞首節就傷退折損戰力 火箭斬斷勇士8連勝

勇士隊的連勝之旅，今天在看板球星柯瑞（Stephen Curry）傷退下告終，主場迎敵的火箭隊在當家球星杜蘭特（Kevin Durant）20分、森根（Alperen Sengun）和湯普森（Amen Thompson）各19分發揮下，以115：108斬斷勇士的8連勝。

NBA／柯瑞傷勢「從前沒遇過」 教頭柯爾坦言非常擔憂

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天碰火箭隊成傷兵，第一節還沒打完就傷退，總教練柯爾（Steve Kerr）透露柯瑞下半場就提前離開球場去照MRI，並坦言「非常擔憂」。

NBA／杜蘭特也被圈粉！勇士倫德博格獲「2K偶像」認證：我非常喜歡他

勇士今日在當家球星柯瑞（Stephen Curry）右側腹不適提前退場下，最終以108：115不敵火箭，8連勝遭到終結，但新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）再度打出驚豔表現，全場攻下25分、10籃板，更獲得「2K偶像」杜蘭特（Kevin Durant）高度讚賞，直言他將成為各隊難以應付的麻煩人物。

NBA／鵜鶘兩戰慘輸85分 威廉森坦言「無法接受」

鵜鶘隊開季打出4勝8敗成績在西區排後段班不說，近期吞下一波4連敗，最近兩戰合計就輸了85分，讓當家球星威廉森（Zion Williamson）都說「無法接受」，必須回去好好審視自己。

NBA／國王1勝10敗慘開局！拉文遭熱火盯上 球團急找「老八奇蹟」功臣

國王本季開局陷入嚴重低潮，前11戰僅繳出1勝10敗的慘澹戰績，國王對此積極尋求陣容調整，除了簽下老將中鋒普拉里（Mason Plumlee），更傳出與昔日熱火後衛文森（Gabe Vincent）進行接觸；另一方面，僅管熱火戰績稍佳，但同樣未能打出理想成績，前11場取得5勝6敗，熱火也有意將明星後衛拉文（Zach LaVine）列為補強目標。

NBA／遭「聰明哥」右鉤拳打鼻樑 勇士中鋒狠酸：不想打球假裝強硬

火箭隊「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）今天使出右鉤拳攻擊勇士隊中鋒貝西（Charles Bassey）的鼻梁，遭判二級惡意犯規，被驅逐出場。貝西賽後痛批史馬特假裝強硬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。