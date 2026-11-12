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NBA／裁判今天沒帶哨子？布朗森34分鐘「0罰球」尼克主帥超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克總教練布朗對裁判尺度相當不滿，布朗森全場出賽34分鐘，竟連一次罰球機會都沒有。 美聯社
尼克總教練布朗對裁判尺度相當不滿，布朗森全場出賽34分鐘，竟連一次罰球機會都沒有。 美聯社

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衛冕軍尼克今日在主場以107：115不敵騎士，4連勝也畫下句點，總教練布朗（Mike Brown）賽後對裁判尺度相當不滿，因為當家球星布朗森Jalen Brunson）全場出賽34分鐘，竟連一次罰球機會都沒有，讓他直呼難以置信。不過，布朗森賽後仍展現「一哥風範」，不僅將輸球責任攬在身上，也坦言進攻端過於猶豫，未能及時適應對手的防守策略。

「這真的讓人相當震驚，布朗森打了將近35分鐘，卻連一次罰球都沒有。我不太確定為什麼會發生這種情況，也不知道原因是什麼。這不是我們輸球的原因，我也不想拿這個當藉口。但當你面對一支實力強大的球隊時，總會希望能獲得更好的吹判，畢竟要贏下這樣的比賽，本來就已經非常困難。」

值得一提的是，布朗森本季開打後，平均每場可獲得7.8次罰球機會，寫下個人生涯新高，沒想到今日面對騎士，卻連一次站上罰球線的機會都沒有，全隊也僅11罰，反觀騎士獲得25次罰球機會，其中哈登一人就占了11次。

更誇張的是，這並非布朗森首次面臨長時間出賽卻未獲罰球機會的情況。自2022年加盟尼克以來，他已有4場例行賽出賽至少34分鐘、罰球出手次數卻掛零，其中去年12月27日面對老鷹，更曾在37分40秒的上場時間內，29投15中狂轟34分，卻連一次站上罰球線的機會都沒有。

針對裁判尺度的問題，布朗森則強調球員必須專注在自己能夠掌控的事情上，「不管裁判怎麼吹，甚至有沒有吹判，你都必須在比賽中適時調整。這不只是籃球的一部分，也是所有運動都必須具備的能力。」

布朗森賽後並未多加抱怨，反而認為自己在進攻端的決策不夠果斷，才是球隊陷入困境的原因，「從比賽開始到結束，就我個人而言，我不能有任何猶豫，也不能有時候停滯不前，因為這會讓球隊處於不利的位置。如果我真的犯了錯，那也應該更積極地去嘗試，而不是因此變得綁手綁腳。」

「你必須給他們很多肯定，他們讓我面臨不少困難。下次我會準備得更充分，這場比賽我沒能像自己希望的那樣迅速做出調整。雖然還是成功製造了一些進攻機會，但不足以幫助球隊贏球。」

此戰布朗森全場23投12中，包含3記三分球，攻下全隊最高27分、3籃板、5助攻及「0罰球」。

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