NBA／柯瑞傷勢「從前沒遇過」 教頭柯爾坦言非常擔憂

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天碰火箭隊成傷兵，第一節還沒打完就傷退，總教練柯爾（Steve Kerr）透露柯瑞下半場就提前離開球場去照MRI，並坦言「非常擔憂」。

38歲的柯瑞本季平均有場均30.6分的火力貢獻，助隊開季3連敗後拉出8連勝，但今天第一節中段就傷退，最終勇士以108：115敗給火箭隊，柯瑞也因右腹部酸痛沒再回歸。

柯爾賽後提到，柯瑞告訴他，這次側腹的扭傷是以前從未有過的傷病，勇士總教練也承認，等待檢查結果的期間，全隊都十分焦慮。

中場休息時，柯瑞還提醒隊友專注賽場，並保證會順利度過這次傷勢意外，不過柯爾仍說：「大家非常擔憂，但我不知道擔憂的程度。」

上季柯瑞因「跑者膝」缺陣多時，39場缺席的比賽球隊只拿13勝，本季柯瑞又遇傷情，格林（Draymond Green）認為現在團隊的精神更好，更清楚自己定位，沒有柯瑞的狀態會比去年更好一點，「當然還有倫德伯格（Yaxel Lendeborg），一個可以把球交給他，讓他創造優勢，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也打得更好，這讓我們能處於更有利的位置。」