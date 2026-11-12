NBA／約柯奇好苦！灰熊後衛「左手偷桃、右手打屁股」連續技攻擊

衛冕軍尼克今日在主場以107：115不敵騎士，4連勝也畫下句點。對此，總教練布朗（Mike Brown）對裁判尺度相當不滿，尤其當家球星布朗森（Jalen Brunson）全場出賽34分鐘，竟連一次罰球機會都沒有，讓他直呼難以置信。不過，布朗森賽後仍展現「一哥風範」，不僅將輸球責任攬在身上，也坦言進攻端過於猶豫，未能及時適應對手的防守策略。

2026-11-12 16:13