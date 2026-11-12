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NBA／約柯奇好苦！灰熊後衛「左手偷桃、右手打屁股」連續技攻擊
金塊隊今天在主場迎戰灰熊隊，當家球星約柯奇（Nikola Jokic）遭灰熊後衛史班瑟（Cam Spencer）「左手偷桃、右手打屁股」連續技攻擊，裁判只吹一級惡意犯規，讓史班瑟繼續留在場上，金塊終場以123：118險勝。
第三節還剩4分45秒時，約柯奇為隊友做掩護，防守球員史班瑟竟左手攻擊約柯奇的下體，右手再敲打屁股，動作一氣呵成，最終裁判認定這只是一級惡意犯規，不用驅逐出場。
灰熊三節打完追到4分差，但末節金塊後衛穆雷（Jamal Murray）接管比賽，8投7中狂砍17分，幫助球隊以5分差距收下勝利。
穆雷全場19中12，攻下30分8助攻。約柯奇得到27分11籃板8助攻，射手強森（Cameron Johnson）貢獻23分。
灰熊方面，傑洛姆（Ty Jerome）和威爾斯（Jaylen Wells）都拿下全隊最高的22分，探花布瑟（Cameron Boozer）有13分11籃板5助攻。
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