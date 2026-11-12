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NBA／亞歷山大31分成空響！阿夫迪賈聯手「DAME TIME」雙殺雷霆

聯合新聞網／ 綜合報導
拓荒者在阿夫迪賈(中)攻下全隊最高28分，以及里拉德(右)決勝節貢獻9分，以118：108雙殺雷霆。 路透
拓荒者在阿夫迪賈(中)攻下全隊最高28分，以及里拉德(右)決勝節貢獻9分，以118：108雙殺雷霆。 路透

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拓荒者昨日才以123：103輕取雷霆，今日雙方「背靠背」再度交手，結局仍由地主笑到最後。儘管雷霆當家球星亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander）狂轟31分，並在第三節獨攬16分，末節更一度靠著9：0攻勢逆轉戰局，但拓荒者在阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下全隊最高28分，以及里拉德Damian Lillard）決勝節貢獻9分的帶動下，最終以118：108再度擊退雷霆。

首節雷霆造成拓荒者7次失誤，並從中取得11分，加上中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）單節獨攬12分、4投4中及4罰4中的高效率表現佔上風。不過，拓荒者靠著外線火力緊咬比分，首節三分球14投6中，以32：28取得領先。

第二節戰況風雲變色，阿夫迪賈接連3次出手命中，個人包辦球隊本節前6分。雷霆進攻則陷入低潮，單節23投僅7中，三分球11投2中，命中率低至30.4%，拓荒者也趁勢扭轉局面，單節打出28：18的攻勢，成功以56：50反超進入下半場。

易籃後，阿夫迪賈延續火燙手感，先是命中三分球，接著助攻里拉德與西索科（Sidy Cissoko）取分，甚至透過抄截創造快攻機會，開局便參與拓荒者全部8分，一舉將領先擴大至64：52。

眼見差距來到雙位數，亞歷山大終於挺身而出，連續命中3記投籃，包辦球隊接下來13分中的8分，將比分逼近至65：68，卡盧索（Alex Caruso）也在本節命中個人第4記三分球。然而，拓荒者再度給予外線回擊，哈勒戴（Jrue Holiday）與卡瑪拉（Toumani Camara）接連在三分線外開火，幫助球隊重新穩住局面。

第三節亞歷山大個人8投5中，包含6罰6中，單節狂飆16分，率領雷霆拿下35分；拓荒者同樣火力全開，單節命中7記三分球，西索科更以5投4中的效率攻下10分，三節打完帶著3分優勢進入決勝節。

末節雷霆持續展開追擊，哈爾特斯坦透過傳球串聯攻勢，先後助攻隊友取分，再由馬拉（Aday Mara）、克里夫（Nique Clifford）及威廉斯（Kenrich Williams）跨節打出9：0攻勢，雷霆更祭出強悍防守，讓拓荒者前5次出手全落空，並在剩下6分50秒時，以96：92握有4分領先優勢。

不過，阿夫迪賈跳出來扛起進攻重任，透過切入與外線持續施壓，幫助拓荒者重新奪回主導權，更在最後2分53秒命中一記關鍵後撤步三分，將比分拉開至106：100，個人包辦球隊從95：98落後到反超期間11分中的7分。

關鍵時刻，「小李飛刀」里拉德也展現老將價值，利用兩記投籃與兩次罰球連取6分，拓荒者打出18：6的猛烈攻勢，徹底澆熄雷霆的反攻希望，終場以118：108收下勝利。

阿夫迪賈全場20投9中，包含4記三分球，貢獻全隊最高28分、3籃板、6助攻及4抄截，其中決勝節獨拿11分；里拉德則攻下18分、3籃板、3助攻，9分集中在第四節；西索科全場9投6中，命中4記三分球拿下19分，哈勒戴同樣飆進5記三分球，貢獻19分、5助攻；卡瑪拉繳出14分、5籃板，替補中鋒威廉斯（Robert Williams III）則有10分、7籃板進帳。

雷霆方面，亞歷山大全場20投9中，雖然三分球7投全數落空，但靠著14罰13中，仍攻下全場最高31分、4籃板、2助攻；哈爾特斯坦則拿下20分、11籃板、6助攻的雙十成績，卡盧索貢獻14分、7籃板、3抄截，馬拉與威廉斯各有11分進帳。

值得一提的是，拓荒者此役外線火力再度成為勝負關鍵，全場三分球49投19中，命中率38.8%，罰球更是26投25中，命中率高達96.2%。相較之下，雷霆三分球36投僅11中，命中率30.6%。儘管雷霆在籃板以43：39占上風，並透過對手18次失誤取得23分，仍無法彌補外線火力的差距。

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