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NBA／柯瑞首節就傷退折損戰力 火箭斬斷勇士8連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士隊的連勝之旅，今天在看板球星柯瑞（Stephen Curry）首節傷退下告終。 美聯社
勇士隊的連勝之旅，今天在看板球星柯瑞（Stephen Curry）首節傷退下告終。 美聯社

本場賽事

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勇士隊的連勝之旅，今天在看板球星柯瑞（Stephen Curry）傷退下告終，主場迎敵的火箭隊在當家球星杜蘭特（Kevin Durant）20分、森根（Alperen Sengun）和湯普森（Amen Thompson）各19分發揮下，以115：108斬斷勇士的8連勝。

柯瑞第一節還沒結束就傷退，球團第二節就宣布他今天不會回歸。少了當家球星的勇士，第一節雖以20：35落後，但第二節縮小差距，第四節在尼恩（Georges Niang）和梅爾頓（De’Anthony Melton）進球下更追分到85：88。

火箭以一波8：0攻勢回應，勇士雖在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）「4分打」下再將比分縮小到5分，但火箭接連外線攻勢再拉開差距，最終仍以115：108收下主場勝利。

柯瑞本季場均有30.6分的火力貢獻，今天只打6分鐘拿3分就離場，球隊宣布他是右腹部痠痛。儘管菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）繳出25分、10籃板數據，波傑姆斯基也有22分，勇士仍無緣9連勝。

火箭先發五人得分都達兩位數，謝普德（Reed Sheppard）替補也貢獻13分，就算史馬特（Marcus Smart）第三節因對勇士中鋒貝西（Charles Bassey）動手遭驅逐，仍奪下本季第9勝。

柯瑞 勇士 NBA

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