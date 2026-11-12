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NBA／湖人一場傷3大將 瑪穆克雷斯維里再扮奇兵感謝教練隊友信任

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
瑪穆克雷斯維里(左)替補轟進23分，連續2場都扮演湖人關鍵奇兵。 路透
瑪穆克雷斯維里(左)替補轟進23分，連續2場都扮演湖人關鍵奇兵。 路透

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開季狀況火熱的西區戰績龍頭湖人，今天在作客公鹿主場的賽事中，儘管三位主力球員唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與塞克斯頓（Collin Sexton）接連遭遇受傷狀況，但替補上陣的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）扮演奇兵轟下23分，幫助湖人最終以123：112拉出7連勝。

湖人在今天與公鹿之戰雖然整場比賽一路保持領先，不過在下半場里夫斯先是因為腳後跟傷勢提前退場，唐西奇也在第四節完成一次「三分打」後扭傷退場，至於替補上陣的塞克斯頓則是因為頭部碰撞，本場比賽也僅出賽13分鐘。

儘管湖人的三名傷員在本場比賽仍攜手攻下60分，但替補上陣的瑪穆克雷斯維里更是湖人今天取勝關鍵，他全場15次出手命中9球，其中包括三分球8投5中，連續兩場比賽都有23分進帳。

瑪穆克雷斯維里在2021年選秀會被溜馬選入後隨即被交易到公鹿，但兩個賽季他僅出賽65場比賽就遭到釋出，對於今天代表湖人擊敗老東家，他說：「能夠擊敗那個曾經裁掉你的球隊總是很棒。但我更要感謝瑞迪克（JJ Redick）和隊友們總是不斷鼓勵我，要我再投一個，即使投丟了他也是繼續鼓勵我，這感覺很好，讓我能夠拋開顧慮，專心打球。」

談到過去多次與NBA球隊簽下雙向合約，最終又遭到捨棄，瑪穆克雷斯維里也直言那是一段相當艱辛的旅程，「那種無法進入輪替陣容的日子，真對會在心理上不斷消磨你，甚至懷疑自己。但現在在這裡，他們只會告訴我，你只要做好自己。」

對於瑪穆克雷斯維里的好表現，湖人當家中鋒凱斯勒（Walker Kessler）也說：「他是一名非常有天賦的進攻球員，無論他投出什麼樣的球，或是做出什麼樣的決定，我們都始終相信他。」

至於湖人主帥瑞迪克賽後在談到球隊傷兵時則表示，唐西奇僅是輕微扭傷因無大礙，里夫斯在進行X光檢查後也呈現陰性，但將等待明天進行近一步檢查，「我們現在只能專注在下一回合，有些事情是你無法控制的。」

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