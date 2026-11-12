NBA／談綠衫軍「雙探花」首次交鋒 林書豪：布朗緊繃感如颶風般襲來

前NBA台裔球星林書豪本季擔任《ESPN》節目球評，針對昨天昔日塞爾蒂克隊「雙探花」泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）首度以對手身分交鋒的表現，以及76人隊開季至今的磨合狀況提出獨到見解。

林書豪在節目中指出，泰托姆與布朗在場上對決時，彼此間的緊繃感顯而易見，「你能從布朗的身體狀態和比賽節奏中看出來，他顯得相當緊繃，動作也有些不夠流暢，那種情緒就像一場颶風，瘋狂地壓在他身上。」

林書豪認為，曾攜手奪下總冠軍後，再以對手身分面對老東家與昔日戰友，心理感受勢必截然不同，但隨著賽季推進與交手次數增加，布朗將會逐漸適應新處境並處理得更好。

談及76人目前的進攻困境，林書豪也認同後衛馬克西（Tyrese Maxey）的觀點，認為球隊在場上仍存在猶豫與不確定性。他分析，正因為陣中每名球員都具備自主發起進攻的能力，有時反而讓場上決策變得困難，「當有人接到球時，心裡會猶豫『我現在該怎麼做？』」他直言，76人目前的進攻流暢度與整體連動尚未完全建立，這並不是「泡麵」，無法在短時間內立刻煮好，球隊仍需要時間培養默契。

至於東區兩大勁旅塞爾蒂克與76人的競爭力比較，林書豪表示，塞爾蒂克的表現完全符合外界預期，即便少了布朗，他仍堅信「綠衫軍」具備東區前3名的實力；反觀76人雖然擁有更高的天賦上限，把5名主力擺在場上的天花板極高，但最終能走多遠，仍取決於他們需要花多少時間真正磨合，以及能否維持團隊健康。