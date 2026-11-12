快訊

家族資產積怨釀殺機…狠刺連襟50刀 陽明交大教授家暴殺人罪起訴

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士挑戰9連勝噩耗 柯瑞第一節傷退不回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞首節因右腹部受傷提前退場且未再回歸，僅出賽6分鐘拿3分。 路透
柯瑞首節因右腹部受傷提前退場且未再回歸，僅出賽6分鐘拿3分。 路透

本場賽事

-

:

-

載入中...

同是8勝3敗的勇士隊和火箭隊今天上演西區強權對決，但第一節就少了星光，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）第一節還沒打完就傷退，球隊接續就宣布，他因右腹部受傷，本戰不會回歸。

勇士本季在3連敗後拉出8連勝，今天尋求9連勝卻遇意外，柯瑞開賽不久就有切入倒地情形，比賽中不時扶著自己腰部，繼續出賽但也看向訓練團隊。

第一節還剩7分22秒，柯瑞在老搭檔格林（Draymond Green）掩護下投進28呎的大號三分彈，但出手後大叫一聲並向板凳區示意，勇士也喊出暫停。

柯瑞和總教練柯爾（Steve Kerr）交談後就和團隊中的醫療人員約德（Drew Yoder）走向球員通道，第一節後續都待在休息室，勇士球團第二節開始就宣布柯瑞因右腹部酸痛，本戰不會回歸。

只打6分鐘、拿3分就結束本戰的柯瑞，本季平均有場均30.6分的火力貢獻，他下場時勇士以10：19落後，首節打完也以20：35落下風，不過第二節回敬31：21的半場攻勢，半場打完縮小差距到51：56。

柯瑞 勇士 NBA

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

NBA／湯普森賞柯瑞火鍋 勇士第三節一波流滅熱火豪取6連勝

NBA／勇士血洗鵜鶘51分豪取8連勝！波爾「解凍」本季命中率僅19.2%

NBA／從落後25分到大勝湖人17分！柯瑞領軍勇士3連勝 狂寫聯盟新紀錄

相關新聞

NBA／湖人輕取公鹿豪取7連勝 但里夫斯、唐西奇接連傷退

湖人隊今天與東區爐主公鹿隊交手，「鄉村曼巴」里夫斯第三節因傷提前退場，最終仍以：拿下勝利，豪取7連勝，持續穩坐西區龍頭。

NBA／勇士挑戰9連勝噩耗 柯瑞第一節傷退不回歸

同是8勝3敗的勇士隊和火箭隊今天上演西區強權對決，但第一節就少了星光，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）第一節還沒打完就傷退，球隊接續就宣布，他因右腹部受傷，本戰不會回歸。

NBA／談綠衫軍「雙探花」首次交鋒 林書豪：布朗緊繃感如颶風般襲來

前NBA台裔球星林書豪本季擔任《ESPN》節目球評，針對昨天昔日塞爾蒂克隊「雙探花」泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）首度以對手身分交鋒的表現，以及76人隊開季至今的磨合狀況提出獨到見解。

NBA／老婆客串喜劇遭調侃柯瑞霸氣護妻 亞瑞納斯、楊恩改口致歉

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）一向給人顧家好男人形象，不過近日他的妻子艾耶莎（Ayesha Curry）因出演浪漫喜劇《Second Chance Holiday》中的親密吻戲，竟意外成為前NBA球員亞瑞納斯（Gilbert Arenas）與楊恩（Nick Young）在Podcast節目上的討論焦點。面對外界對於妻子演藝工作的酸言酸語，護妻心切的柯瑞罕見在社群媒體上重砲反擊，引發籃壇高度關注。

NBA／暴龍22分領先慘遭翻盤 塞爾蒂克輪休喬治仍笑納5連勝

塞爾蒂克今日背靠背作客暴龍，儘管前役狂轟36分的喬治（Paul George）缺陣，球隊上半場更一度陷入22分落後，但在泰托姆（Jayson Tatum）繳出24分、7籃板、8助攻的帶領下，末節靠著關鍵罰球及防守，終場以98：93上演大逆轉，豪取5連勝，同時以客場4戰全勝作收。

NBA／上半場落後公牛22分大逆轉 溫班亞瑪32分助馬刺10連勝

近期拉出一波9連勝佳績的馬刺隊，今天作客本季至今僅拿1勝的公牛隊主場，卻在上半場陷入苦戰，一度落後對手高達22分，不過第三節馬刺隨即做出回擊，單節拉出34：19的反撲，甚至在第四節初一度反取得雙位數領先，最終馬刺就以124：119擊敗公牛，收下10連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。