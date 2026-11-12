聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／勇士挑戰9連勝噩耗 柯瑞第一節傷退不回歸
同是8勝3敗的勇士隊和火箭隊今天上演西區強權對決，但第一節就少了星光，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）第一節還沒打完就傷退，球隊接續就宣布，他因右腹部受傷，本戰不會回歸。
勇士本季在3連敗後拉出8連勝，今天尋求9連勝卻遇意外，柯瑞開賽不久就有切入倒地情形，比賽中不時扶著自己腰部，繼續出賽但也看向訓練團隊。
第一節還剩7分22秒，柯瑞在老搭檔格林（Draymond Green）掩護下投進28呎的大號三分彈，但出手後大叫一聲並向板凳區示意，勇士也喊出暫停。
柯瑞和總教練柯爾（Steve Kerr）交談後就和團隊中的醫療人員約德（Drew Yoder）走向球員通道，第一節後續都待在休息室，勇士球團第二節開始就宣布柯瑞因右腹部酸痛，本戰不會回歸。
只打6分鐘、拿3分就結束本戰的柯瑞，本季平均有場均30.6分的火力貢獻，他下場時勇士以10：19落後，首節打完也以20：35落下風，不過第二節回敬31：21的半場攻勢，半場打完縮小差距到51：56。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。