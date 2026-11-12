NBA／勇士挑戰9連勝噩耗 柯瑞第一節傷退不回歸

同是8勝3敗的勇士隊和火箭隊今天上演西區強權對決，但第一節就少了星光，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）第一節還沒打完就傷退，球隊接續就宣布，他因右腹部受傷，本戰不會回歸。

勇士本季在3連敗後拉出8連勝，今天尋求9連勝卻遇意外，柯瑞開賽不久就有切入倒地情形，比賽中不時扶著自己腰部，繼續出賽但也看向訓練團隊。

第一節還剩7分22秒，柯瑞在老搭檔格林（Draymond Green）掩護下投進28呎的大號三分彈，但出手後大叫一聲並向板凳區示意，勇士也喊出暫停。

柯瑞和總教練柯爾（Steve Kerr）交談後就和團隊中的醫療人員約德（Drew Yoder）走向球員通道，第一節後續都待在休息室，勇士球團第二節開始就宣布柯瑞因右腹部酸痛，本戰不會回歸。

只打6分鐘、拿3分就結束本戰的柯瑞，本季平均有場均30.6分的火力貢獻，他下場時勇士以10：19落後，首節打完也以20：35落下風，不過第二節回敬31：21的半場攻勢，半場打完縮小差距到51：56。