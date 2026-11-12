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NBA／暴龍22分領先慘遭翻盤 塞爾蒂克輪休喬治仍笑納5連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克在泰托姆24分、7籃板、8助攻的帶領下，末節靠著關鍵罰球及防守，終場以98：93上演大逆轉。 美聯社
塞爾蒂克在泰托姆24分、7籃板、8助攻的帶領下，末節靠著關鍵罰球及防守，終場以98：93上演大逆轉。 美聯社

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塞爾蒂克今日背靠背作客暴龍，儘管前役狂轟36分的喬治Paul George）缺陣，球隊上半場更一度陷入22分落後，但在泰托姆Jayson Tatum）繳出24分、7籃板、8助攻的帶領下，末節靠著關鍵罰球及防守，終場以98：93上演大逆轉，豪取5連勝，同時以客場4戰全勝作收。

儘管少了「雙星」雷納德Kawhi Leonard）與巴恩斯（Scottie Barnes）的暴龍，開賽仍展現驚人外線火力，首節三分球18投10中，追平隊史單節最多三分球紀錄，華特（Ja'Kobe Walter）投進其中4球，單節攻下12分，加上團隊整節未發生失誤，迅速取得38：29領先。

第二節暴龍延續攻勢，先是打出10：0高潮，更在希德（Jamal Shead）罰球得手後，以59：37建立全場最大的22分優勢，眼看比賽即將失去懸念，泰托姆卻率隊展開反擊獨攬11分，帶領塞爾蒂克打出一波16：0猛烈攻勢，半場結束僅以54：61落後7分。

易籃後，懷特（Derrick White）連續命中兩記跳投，並助攻謝爾曼（Baylor Scheierman）投進三分球，包辦綠衫軍第三節開局的7分，隨後塞爾蒂克持續加強防守，讓暴龍第三節前段11次出手僅命中1球，並靠著華許（Jordan Walsh）上籃得手，以66：65完成反超，甚至一度取得4分領先。

不過，暴龍新秀前鋒格雷夫斯（Allen Graves）也不甘示弱，接連命中兩記三分球與補籃，個人連拿8分將比分追平。隨後安德森（Kyle Anderson）更透過補籃與助攻，帶領球隊打出8：0攻勢，幫助暴龍重新以80：75取得領先。

末節雙方持續拉鋸，暴龍靠著進攻籃板與二次進攻機會維持優勢，直到最後2分鐘仍以89：88領先。此時泰托姆接獲懷特助攻，命中一記轉身後仰跳投，幫助塞爾蒂克以90：89取得本節首次領先，暴龍巴瑞特（RJ Barrett）隨即以拋投回應，希德更完成關鍵抄截，助攻巴瑞特快攻灌籃，在最後1分14秒取得93：90領先。

眼看逆轉希望再度受到威脅，泰托姆先是助攻克塔（Neemias Queta）空切灌籃，將差距縮小至1分，揪著在最後25.2秒穩穩罰進兩球，以94：93重新要回領先。

關鍵時刻，巴瑞特試圖切入上籃反超比分卻未能命中，奎塔成功保護籃板，並在最後15.1秒兩罰俱中，將領先擴大至3分，豪瑟（Sam Hauser）也成功抄截巴特爾（Jamison Battle）的傳球，並靠著兩記罰球鎖定勝局，幫助塞爾蒂克以98：93帶走勝利。

數據方面，泰托姆全場21投僅6中，三分球11投2中，但靠著12罰10中，攻下全場最高24分、7籃板、8助攻及2火鍋；懷特貢獻19分、7助攻、1抄截及本季新高4火鍋，普里查德（Payton Pritchard）替補拿下14分。克塔則繳出11分、13籃板、3助攻、1抄截及3火鍋的雙十成績，正負值高達27，成為球隊禁區的重要支柱。

暴龍方面，華特全場命中5記三分球，攻下全隊最高17分、3籃板、1助攻、2抄截，格雷夫斯則繳出生涯新高13分、5籃板，巴瑞特貢獻12分、8籃板、7助攻、2抄截、1火鍋，替補的馬丁（Alijah Martin）與巴特爾也各拿下12分。

值得一提的是，暴龍首節三分球18投10中，但接下來三節合計25投僅6中，決勝節更陷入22投5中的進攻低潮，單節僅拿下13分。反觀塞爾蒂克全場送出10次火鍋，罰球得分也以24：13占上風，最終靠著連拿8分，成功克服本季最大的22分落後，驚險延續連勝氣勢。

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