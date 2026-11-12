NBA／上半場落後公牛22分大逆轉 溫班亞瑪32分助馬刺10連勝

近期拉出一波9連勝佳績的馬刺隊，今天作客本季至今僅拿1勝的公牛隊主場，卻在上半場陷入苦戰，一度落後對手高達22分，不過第三節馬刺隨即做出回擊，單節拉出34：19的反撲，甚至在第四節初一度反取得雙位數領先，最終馬刺就以124：119擊敗公牛，收下10連勝。

今年被看好衝擊總冠軍的年輕勁旅馬刺，在開季苦吞2連敗後，接下來卻拉出一波9連勝之旅，其中包括擊敗灰狼、拓荒者隊和兩度擊退獨行俠隊。反觀同樣年輕的公牛，在本季開季就遭遇地獄賽程不斷「繳學費」，前9場已兩度對上塞爾蒂克、76人和尼克等東區強權，至今僅有面對公鹿隊拿下1勝。

不過今天在主場迎戰來訪的馬刺，公牛卻在上半場打出接近彈無虛發的表現，前22次出手命中19球，其中包括三分球9投7中，第二節中段甚至一度將領先優勢擴大到22分，打得黑衫軍毫無招架之力。

但隨著第二節後段公牛手感「校正回歸」，馬刺也把握住機會展開反撲，不僅在上半場打完追回到14分差距，第三節又拉出一波34：19的攻勢逆轉戰局。第四節馬刺持續在進攻端對公牛施壓，開節就將領先優勢擴大到雙位數，反觀公牛卻因為失誤頻繁，只能看著對手揚長而去，最終馬刺也以5分差距收下10連勝，公牛則是苦吞8連敗。

馬刺今天以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下32分、9籃板、5阻攻表現最佳，哈波（Dylan Harper）與福克斯（De'Aaron Fox）分別有18分、10助攻與17分、9助攻演出。至於公牛史密斯（Jalen Smith）今天以三分球5投5中拿下全隊最高23分，但雙核心布澤利斯（Matas Buzelis）與吉迪（Josh Giddey）分別有13分和9分進帳，且合計發生13次失誤，比起馬刺團隊的6次還多出一倍。