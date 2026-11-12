NBA／湖人輕取公鹿豪取7連勝 但里夫斯、唐西奇接連傷退

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）一向給人顧家好男人形象，不過近日他的妻子艾耶莎（Ayesha Curry）因出演浪漫喜劇《Second Chance Holiday》中的親密吻戲，竟意外成為前NBA球員亞瑞納斯（Gilbert Arenas）與楊恩（Nick Young）在Podcast節目上的討論焦點。面對外界對於妻子演藝工作的酸言酸語，護妻心切的柯瑞罕見在社群媒體上重砲反擊，引發籃壇高度關注。

2026-11-12 07:51