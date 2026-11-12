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NBA／湖人輕取公鹿豪取7連勝 但里夫斯、唐西奇接連傷退

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯。 美聯社
里夫斯。 美聯社

本場賽事

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湖人隊今天與東區爐主公鹿隊交手，「鄉村曼巴」里夫斯Austin Reaves）第三節因傷提前退場，最終仍以123：112拿下勝利，豪取7連勝，持續穩坐西區龍頭。

上半場戰況意外膠著，湖人第二節後段打出10：2攻勢才稍微拉開差距，帶著11分領先進入下半場。第三節湖人逐漸將分差拉開，但還剩5分多鐘時，里夫斯因左腳跟傷勢提前退場，本場比賽沒有回歸。

少了里夫斯的湖人繼續壓制公鹿，最後4分多鐘領先24分，湖人換上替補球員進入垃圾時間，當家球星唐西奇Luka Doncic）疑似扭傷右腳踝，被拍到一瘸一拐走進休息室。

唐西奇全場25投10中，罰球10中7，拿下32分5助攻5籃板3抄截。里夫斯退場前出戰25分鐘，得到18分5助攻3抄截。瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）板凳出發砍下23分。

公鹿方面，赫洛（Tyler Herro）攻下全隊最高的27分，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）拿到25分。

湖人 公鹿 里夫斯 唐西奇 Austin Reaves Luka Doncic

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