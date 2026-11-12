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NBA／76人中鋒「倒地中槍」？名嘴酸安比德誇大傷勢：完全小學生

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯嘲諷76人安比德，質疑他刻意誇大傷勢如同「小學生裝受傷」。 路透
西蒙斯嘲諷76人安比德，質疑他刻意誇大傷勢如同「小學生裝受傷」。 路透

76人當家中鋒安比德Joel Embiid）本季開打後仍未能找回昔日宰制力，傷病問題更持續成為外界關注焦點。昨日對上塞爾蒂克時的一次倒地，也度引來名嘴西蒙斯（Bill Simmons）的無情嘲諷，質疑他刻意誇大傷勢，將反應比喻成「小學生裝受傷」。

上半場接近尾聲時，安比德在一次快攻中試圖挑戰泰托姆Jayson Tatum），卻未能將球送進籃框，落地時更因重心不穩疑似扭傷腳踝，隨即痛苦倒地，久久未能起身。隨後，安比德雖然勉強站起，但仍一跛一跛地移動，半場結束後也直接返回休息室，讓外界一度擔心他的傷勢。

不過，安比德下半場不僅順利回到場上，更在第三節開局立即命中三分球，讓原本令人擔憂的傷勢虛驚一場，也成為西蒙斯開酸的導火線。

西蒙斯今日在節目中，質疑安比得倒地後的反應過於誇張，「有時候他倒地後，會刻意把傷勢表現得更嚴重，就像你讀小學一年級時，看到班上那個老是裝受傷的小孩一樣，明明知道他沒事，卻還是一直演。」

不僅如此，西蒙斯更直言這是一次令人難堪的攻防，認為他只是錯失簡單的得分機會，落地姿勢稍微不順，卻表現得彷彿遭遇嚴重傷勢，節目搭檔馬霍尼（Rob Mahoney）甚至形容倒下去如同「中槍一樣」。

「那些不停倒地、假摔的行為，真的讓人很難支持他。要知道，這可是NBA歷史上最優秀的75名球員之一。」西蒙斯補充道。

安比德本季至今出賽10場，場均僅有17.7分、9.3籃板、3.8助攻，投籃命中率更只有37%，與過去場均動輒轟下30分的MVP身手相去甚遠。

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