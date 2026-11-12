NBA／柯瑞護妻風波延燒 NFL球星聲援：永遠不要對別人的女人說三道四

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今日因妻子艾耶莎（Ayesha Curry）遭「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas），與昔日隊友楊恩（Nick Young）公開批評，罕見動怒並親自要求對方公開道歉。如今兩人也終於在節目中作出回應，沒想到楊恩不僅率先低頭認錯，還當場吐槽亞瑞納斯不肯道歉，就連前NFL四分衛葛里芬（Robert Griffin III）也加入聲援行列。

事件起因於艾耶莎在浪漫喜劇電影《Second Chance Holiday》中，與男演員達達里奧（Matthew Daddario）的一段吻戲在網路瘋傳。亞瑞納斯隨後在《We Said What We Said》中，將艾耶莎與其他NBA球星的妻子比較，甚至形容她是柯瑞家庭的「唯一污點」，引發爭議。

面對妻子遭到批評，柯瑞透過Instagram發布影片，直接點名亞瑞納斯、楊恩及前NFL球員阿喬（Emmanuel Acho），痛批這些人對不了解的事大放厥詞，甚至連演員的工作性質都不清楚。

「或許你們道歉的聲量，也應該跟當初拿這件事當節目主題時一樣大聲。」柯瑞說道。

對此，亞瑞納斯在《Gil's Arena》中首先解釋，原先的言論並非刻意貶低艾耶莎，而是想強調柯瑞近乎完美的公眾形象：「這正是我當初會這麼說的原因，因為柯瑞是個非常專業的人，他幾乎從來不惹麻煩，總是說對的話，家庭也很美滿。如果一定要挑剔這個家庭，唯一的瑕疵就是他妻子過去說過的一些話。」

亞瑞納斯進一步強調，「他從來沒有說過什麼出格的話，也沒有什麼違規、抽菸之類的問題。他就是這樣要求自己，所以當有人要挑剔這個家庭時，才會把焦點放在艾耶莎說過的那些小事上。」

事實上，2019年艾耶莎在《Red Table Talk》中坦言，看見丈夫經常受到女性關注，自己卻鮮少獲得異性目光，偶爾也會因此感到缺乏自信，相關言論隨即引發網友討論。

2025年，艾耶莎又在《Call Her Daddy》中透露，自己年輕時原本沒有結婚、生子的打算，而是希望專注追求事業目標，直到遇見柯瑞後，人生規劃才逐漸改變。然而，這番回顧過去心境的談話，同樣遭到部分網友批評。

不過，眼看亞瑞納斯持續解釋，曾在2017–18賽季與柯瑞攜手奪冠的楊恩卻忍不住插話，「管他的！這傢伙就是不肯道歉。柯瑞，對不起，你是我的兄弟，我愛你。如果我說了任何冒犯你的話，我就像個男人一樣道歉，真的很抱歉。」

隨後亞瑞納斯也跟著表達歉意，「如果他因此感到被冒犯，我很抱歉。我原本不是那個意思，只是想說他真的是個近乎完美的人。我不知道還能說什麼，但我很抱歉。」

值得一提的是，這場爭議也引來其他體壇人士關注。前NFL明星四分衛、現任體育評論員葛里芬，也透過社群平台X公開聲援柯瑞，「永遠不要對別人的女人說三道四。就這樣，沒什麼好說的，柯瑞是對的。」