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NBA／新秀榜前10出爐！勇士倫德伯格力壓「選秀4皇」登榜首
勇士首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）是開季至今最大驚奇，NBA官方今天公布最新一期新秀榜，倫德伯格登上首位。國王隊控衛艾卡夫（Darius Acuff Jr.）暫居第2、灰熊隊大前鋒布瑟（Cameron Boozer）排第3。
倫德伯格今天賽前場均21.4分7.2籃板4.0助攻，投籃命中率52.3%，三分命中率44.3%。從上一期的第2名上升至第1，力壓「選秀4皇」迪班薩（AJ Dybantsa）、彼特森（Darryn Peterson）、布瑟和威爾森（Caleb Wilson）。
艾卡夫是首輪第7順位新秀，從第3上升至第2，本季場均26.2分7.3助攻3.8籃板，投籃命中率41.8%，三分命中率33.0%，他生涯前10場比賽259分，是1984年喬丹（Michael Jordan）273分以來最高。
選秀探花布瑟則從第1下滑至第3，本季場均16.2分9.7籃板5.5助攻，投籃命中率36.4%，三分命中率29.0%。
第4到第10依序是爵士隊榜眼彼特森、巫師隊狀元迪班薩、公牛隊威爾森、雷霆隊瑪拉（Aday Mara）、籃網隊布朗（Mikel Brown Jr.）、老鷹隊佛萊明斯（Kingston Flemings）、騎士隊湯瑪斯（Meleek Thomas）。
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