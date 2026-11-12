NBA／爵士馬卡南右手掌骨折再缺席1個月 榜眼彼特森續扛重任

開季前11場比賽僅拿下1勝的爵士隊可說是屋漏偏逢連夜雨，在今天傳出陣中球星馬卡南（Lauri Markkanen）因右手掌無位移性骨折，預計將至少缺陣一個月，這對本季戰績慘澹的爵士來說，無疑是雪上加霜。

本就帶著右手腕扭傷出賽的馬卡南，是在上周對上達拉斯獨行俠隊的比賽中，右手遭到重擊而加重傷勢。儘管返回猶他後的初步X光檢查未發現異狀，但隨後接受的精密掃描仍顯現出骨裂情況，本季至今這位2023年全明星前鋒在出賽的8場比賽中，場均繳出18.0分、6.8籃板的成績單。

爵士開季至今僅打出1-10的低迷戰績，且球隊飽受傷兵潮摧殘。除了馬卡南高掛免戰牌，禁區大將諾基奇（Jusuf Nurkic）因腳趾傷勢至今尚未出賽；剛簽下的前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）也因右膝MCL撕裂，面臨6到8周的漫長復健，少主喬治（Keyonte George）則因腳踝扭傷處於每日觀察名單。

在主力球員接連傷缺的情況下，目前爵士陣中僅剩選秀榜眼彼特森（Darryn Peterson）維持健康，他近期連續三場得分突破20分的亮眼表現，成為球隊黑暗期中少數的亮點與慰藉