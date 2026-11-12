快訊

網友喊話「拜託聘用黃仁勳」 馬斯克霸氣回應：那會是我的榮幸

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

外交部領務局網站遭駭！近10萬筆護照大頭照、個資外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／1勝10敗國王補強禁區！網羅前美國男籃中鋒普拉里救火

聯合新聞網／ 綜合報導
普拉里（Mason Plumlee）。 路透
普拉里（Mason Plumlee）。 路透

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王隊與36歲資深中鋒普拉里（Mason Plumlee）簽約，普拉姆利將迎來生涯第14個賽季。

國王本季1勝10敗聯盟墊底，替補中鋒雷諾（Maxime Raynaud）因膝傷進傷兵名單，長人阿丘瓦（Precious Achiuwa）則是昨天比賽左小腿挫傷提前退場。

如今簽下普拉里救火，他生涯880場比賽，平均得到7.9分6.6籃板2.3助攻，曾代表美國男籃出戰2014世界盃奪下金牌，是一名具備策應能力的中鋒。

不過隨著年齡增長實力下滑，普拉里近年成為籃球浪人，上季效力黃蜂隊14場、國王6場，平均只上場8.6分鐘，得到1.6分2.7籃板。

國王記者漢姆（James Ham）指出，這是非保障合約，由於國王目前有幾名禁區球員受傷勢困擾，球團決定引進普拉里，作為內線戰力備案。普拉里不僅能提供禁區深度，也能憑藉豐富的資歷與經驗，為球隊休息室帶來正面影響，協助建立良好的團隊文化。

國王

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

NBA／湖人輕取公鹿豪取7連勝 但里夫斯、唐西奇接連傷退

湖人隊今天與東區爐主公鹿隊交手，「鄉村曼巴」里夫斯第三節因傷提前退場，最終仍以：拿下勝利，豪取7連勝，持續穩坐西區龍頭。

NBA／哈登復活轟32分 騎士斷尼克4連勝回到五成勝率

「大鬍子」哈登（James Harden）今天碰尼克隊終於復活，他轟下全場最高也是個人賽季最佳的32分，助隊頂住衛冕軍反撲，以115：107踢館成功，讓騎士隊回到5成勝率。

NBA／老婆客串喜劇遭調侃柯瑞霸氣護妻 亞瑞納斯、楊恩改口致歉

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）一向給人顧家好男人形象，不過近日他的妻子艾耶莎（Ayesha Curry）因出演浪漫喜劇《Second Chance Holiday》中的親密吻戲，竟意外成為前NBA球員亞瑞納斯（Gilbert Arenas）與楊恩（Nick Young）在Podcast節目上的討論焦點。面對外界對於妻子演藝工作的酸言酸語，護妻心切的柯瑞罕見在社群媒體上重砲反擊，引發籃壇高度關注。

NBA／新秀榜前10出爐！勇士倫德伯格力壓「選秀4皇」登榜首

勇士首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）是開季至今最大驚奇，NBA官方今天公布最新一期新秀榜，倫德伯格登上首位。國王隊控衛艾卡夫（Darius Acuff Jr.）暫居第2、灰熊隊大前鋒布瑟（Cameron Boozer）排第3。

NBA／上半場落後公牛22分大逆轉 溫班亞瑪32分助馬刺10連勝

近期拉出一波9連勝佳績的馬刺隊，今天作客本季至今僅拿1勝的公牛隊主場，卻在上半場陷入苦戰，一度落後對手高達22分，不過第三節馬刺隨即做出回擊，單節拉出34：19的反撲，甚至在第四節初一度反取得雙位數領先，最終馬刺就以124：119擊敗公牛，收下10連勝。

NBA／76人中鋒「倒地中槍」？名嘴酸安比德誇大傷勢：完全小學生

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）本季開打後仍未能找回昔日宰制力，傷病問題更持續成為外界關注焦點。昨日對上塞爾蒂克時的一次倒地，也度引來名嘴西蒙斯（Bill Simmons）的無情嘲諷，質疑他刻意誇大傷勢，將反應比喻成「小學生裝受傷」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。