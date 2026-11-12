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NBA／1勝10敗國王補強禁區！網羅前美國男籃中鋒普拉里救火
據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，國王隊與36歲資深中鋒普拉里（Mason Plumlee）簽約，普拉姆利將迎來生涯第14個賽季。
國王本季1勝10敗聯盟墊底，替補中鋒雷諾（Maxime Raynaud）因膝傷進傷兵名單，長人阿丘瓦（Precious Achiuwa）則是昨天比賽左小腿挫傷提前退場。
如今簽下普拉里救火，他生涯880場比賽，平均得到7.9分6.6籃板2.3助攻，曾代表美國男籃出戰2014世界盃奪下金牌，是一名具備策應能力的中鋒。
不過隨著年齡增長實力下滑，普拉里近年成為籃球浪人，上季效力黃蜂隊14場、國王6場，平均只上場8.6分鐘，得到1.6分2.7籃板。
國王記者漢姆（James Ham）指出，這是非保障合約，由於國王目前有幾名禁區球員受傷勢困擾，球團決定引進普拉里，作為內線戰力備案。普拉里不僅能提供禁區深度，也能憑藉豐富的資歷與經驗，為球隊休息室帶來正面影響，協助建立良好的團隊文化。
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