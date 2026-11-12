NBA／唐西奇好暖！為新秀留下首次得分比賽用球

父親曾參加NBA灌籃大賽並獲得亞軍，湖人隊新秀卡爾（Cameron Carr）職業生涯第一個進球也是將球扣進籃框，這次進球來自湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）的妙傳，賽後唐西奇還送出另一次助攻，他衝去保留了比賽用球並交給卡爾，希望這位新秀永遠記住第一個NBA進球。

卡爾的父親老卡爾（Chris Carr）曾在NBA打6個賽季，1997年灌籃大賽還和湖人隊已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）比拚，最終收下亞軍。

卡爾上賽季在貝勒大學創下大二球員的單季得分紀錄，642分的總得分在校史也排到第五位，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）提到，卡爾進攻天份佳，但年輕球員要在有限的上場時間找到比賽節奏不容易，教練團鼓勵卡爾多參加對抗賽，並利用發展聯盟的機會來增加比賽經驗。

開季僅4場比賽有上陣機會的卡爾透露，自己心態就是保持耐心，「每天努力，相信自己能夠做到最好，當機會來臨時，我就會做好準備。」

10日和老鷹隊的比賽，卡爾就把握住展現自己的機會，在唐西奇助攻下雙手灌進NBA的第一個進球。賽後唐西奇特別把比賽用球找來，瑞迪克在休息室中把這顆球交給卡爾，湖人隊友也為他歡呼慶祝，全隊還一起圍成一圈喊出「團結」，才結束當天的慶祝。

卡爾提到，打算請全隊在球上簽名再好好收藏起來，「這是無價、永恆的。」他也感謝唐西奇為他留著比賽用球的舉動，「這意義非凡，尤其是出自他手，這能體現他的為人，還有他對這支球隊的看法。」