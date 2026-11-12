NBA／老婆客串喜劇遭調侃柯瑞霸氣護妻 亞瑞納斯、楊恩改口致歉

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）一向給人顧家好男人形象，不過近日他的妻子艾耶莎（Ayesha Curry）因出演浪漫喜劇《Second Chance Holiday》中的親密吻戲，竟意外成為前NBA球員亞瑞納斯（Gilbert Arenas）與楊恩（Nick Young）在Podcast節目上的討論焦點。面對外界對於妻子演藝工作的酸言酸語，護妻心切的柯瑞罕見在社群媒體上重砲反擊，引發籃壇高度關注。

事件起因於亞瑞納斯日前在節目中，針對艾耶莎在劇中的吻戲大作文章。亞瑞納斯在節目中直言，艾耶莎與喬丹（Michael Jordan）妻子庫琪、詹姆斯（LeBron James）妻子莎凡娜等傳統球星伴侶不同，並批評她「沒有展現大眾熟悉的美國傳統妻子形象」，甚至無端揣測外界之所以放大這場吻戲，是因為柯瑞形象太過完美。

這番言論徹底惹惱了柯瑞，他透過社群平台發聲，點名亞瑞納斯、楊恩及其他跟風評論的公眾人物，嚴厲斥責這些言論不僅試圖抹煞他妻子的個人成就，更凸顯了社會大眾對於女性自主權的偏見與對影視表演專業的無知。

柯瑞直言，「這背後反映出更大的議題，關於你如何看待這個世界上的女性、她們被允許或不被允許做什麼。顯然我一開始試圖一笑置之，但有些話必須說出來。」

隨著柯瑞的嚴厲公開表態，先前在節目上大放厥詞的兩位前球員隨即在節目中公開道歉。楊恩第一時間向老戰友致歉，「對不起，史蒂芬，你是我的好兄弟，我愛你。如果我說錯了什麼，我會像個男人一樣道歉。」亞瑞納斯也改口表示歉意，坦承自己並無惡意，只是單純認為柯瑞是個完美的好人。