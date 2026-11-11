NBA／魔術卡特是勇士夢幻交易人選！名記認為「技能包」能適應體系

勇士隊最近豪取8連勝，但《Yahoo Sports》知名記者歐康納（Kevin O'Connor）認為禁區還有補強空間，魔術隊中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）是合適的交易目標。

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）已宣布暫時離開賽場，不過他的合約是2年4000萬美元，第2年僅300萬美元保障，是非常靈活的交易籌碼。歐康納就提議：「勇士應拿波爾辛吉斯當交易籌碼，搭配必要數量的選秀權，全力爭取墨菲（Trey Murphy）或卡特。」

相較於墨菲，歐康納更看好勇士追求卡特的可能性，「如果魔術接下來戰績持續下滑，那卡特會是非常合理的選擇。」

魔術本季以3勝7敗開局，歐康納表示，「魔術身處東區，但他們目前為止的表現真的很糟，也許他們之後能扭轉局勢，但如果沒有，卡特就是勇士該積極爭取的球員。」

歐康納也分析卡特的優點，「有非常好的身材條件，也能提供穩定的籃板能力，還具備串聯球隊進攻的傳球與組織能力。我一直認為他在魔術，這方面的能力其實沒被充分被利用。我一直很欣賞他在罰球線附近、高位肘區的傳球視野，這種能力很適合勇士體系。」

歐康納還提到卡特具備投射能力，但生涯先後效力公牛和魔術，都不是特別理想的環境。卡特本季場均繳出14.1分、9.7籃板，整體投籃命中率高達61%，三分球命中率44%。