NBA／字母哥紀錄夜靠阿德巴約防守鎖勝 教頭：老派的熱火式勝利

熱火隊一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天帶傷上陣，全場轟下30分、11籃板，生涯總得分更超越「手套」裴頓（Gary Payton），以2萬1836分躍居NBA歷史得分榜第39名，率領熱火在客場以115：109險勝陣容殘缺的爵士隊，賽後總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）表示，儘管球隊在末節熄火，但靠著防守仍是守下勝利。

此役熱火展現多點開花攻勢，米契爾（Davion Mitchell）挹注19分，拉爾森（Pelle Larsson）也有14分，儘管一度取得領先，但面對爵士末節瘋狂反撲，終場前才靠湯普森（Klay Thompson）與阿德巴約（Bam Adebayo）接連關鍵阻攻，驚險守住勝果，收下客場之旅的第3勝。

對於今天前三節一路保持大幅領先，但卻在末節熄火險些遭到翻盤，史波史特拉說：「拉爾森造成彼特森（Darryn Peterson）六犯離場，然後阿德巴約送出兩記阻攻，湯普森也完成一次精彩封阻，這讓我想要趕快回去看重播，這是一場老派的熱火式勝利。」

史波史特拉表示，賽前安戴托昆波因傷一度出賽成疑，感謝他最終選擇帶傷上陣並領軍取勝，「比賽最後階段我們在進攻端打得很難看，但我們還是展現拿下勝利需要有的心理韌性。很多人覺得熱火在拉鋸戰中暴露了許多問題，但我也因球隊在防守端的表現而受到鼓舞。」

熱火今年開季表現起伏，阿德巴約的表現也飽受批評，今天全場出手8次又僅命中1球，拿下11分中有9分是透過罰球取得，但他另有8籃板、4助攻、2阻攻、4抄截演出，透過防守表現將功贖罪。

至於主場作戰的爵士雖苦吞9連敗，且主力馬卡南（Lauri Markkanen）等4名先發因傷缺陣，但陣中年輕小將展現韌性，菜鳥彼特森（Darryn Peterson）攻下25分，貝利（Ace Bailey）也有23分，柯利爾（Isaiah Collier）更在末節連飆4記三分球，一度將比分緊咬。

可惜爵士全場發生高達18次失誤成為敗因，終場仍以6分之差吞敗。