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NBA／聯盟最佳仍被唱衰！名嘴點出湖人「種族論」：白人三巨頭無法奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
史密斯認為湖人無法奪冠原因，是陣中三大主力都是白人球員，直言恐怕連季後賽第二輪都過不了。 法新社
史密斯認為湖人無法奪冠原因，是陣中三大主力都是白人球員，直言恐怕連季後賽第二輪都過不了。 法新社

湖人本季在唐西奇Luka Doncic）領軍下打出10勝2敗的聯盟最佳戰績，不過，知名球評史密斯（Stephen A. Smith）卻不以為然，甚至認為湖人無法奪冠的原因，竟是陣中三大主力都是白人球員，直言球隊恐怕連季後賽第二輪都過不了。

史密斯近日在《The Stephen A. Smith Show》中，對湖人的爭冠前景提出質疑，「我不認為他們能闖過季後賽第二輪，如果真的做到了，我會非常震驚。」

「我知道這番話會引發爭議，但我從來沒看過一支由三名白人球員擔任前三大主力的NBA球隊，最後能夠拿下總冠軍。這種事情從未發生過，而我現在就告訴你們，我不認為今年會是例外。」

事實上，史密斯所指的正是湖人目前的三大主力，包括唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）及凱斯勒（Walker Kessler）。三人開季至今皆繳出亮眼表現，唐西奇場均狂轟39.3分、7.8籃板、7.9助攻，展現MVP等級的宰制力；里夫斯場均貢獻25.3分、4.6助攻，凱斯勒則有14.9分、10.8籃板及2.3火鍋，成為球隊禁區的重要支柱。

史密斯也分析其他西區強權的現況，「雷霆目前受到傷病困擾，金塊看起來也有些疲態，儘管約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）仍是球隊核心。灰狼同樣不容忽視，他們有小鮑爾（LaMelo Ball）與愛德華（Anthony Edwards），但唐西奇過去也曾在季後賽擊敗灰狼，所以誰知道最後會發生什麼事？」

「湖人確實有機會，但我就是不認為他們最終能拿下總冠軍。」史密斯強調。

值得一提的是，史密斯今年休賽季就曾以湖人三大主力皆為白人球員為由，質疑球隊爭冠能力，如今湖人打出聯盟最佳開局，他依舊不改看法。

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