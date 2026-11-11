NBA／「詹皇」又成海報背景！泰托姆重現8年前經典隔扣：雙腿回來了

塞爾蒂克今日作客76人的焦點，可說是多不勝數，除了昔日冠軍搭檔泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）的互動，以及喬治（Paul George）重返76人狂攻全場最高36分，泰托姆更上演單手隔扣「詹皇」詹姆斯（LeBron James），重現2018年東冠經典畫面。泰托姆賽後也坦言，這記灌籃是歷經阿基里斯腱重傷後，睽違19個月再感受到隔扣對手的滋味。

回顧當時，泰托姆第三節面對76人的包夾，成功突破兩名防守球員，隨即直闖禁區，迎著詹姆斯高高躍起，完成一記勢大力沉的單手灌籃，瞬間點燃全場氣氛，也讓球迷想起兩人8年前的經典對決。

「能夠在身體對抗下完成終結，感覺真的很好。我已經大約19個月沒有隔扣過任何人了，能夠重新找回雙腿的感覺，真的很棒。不過，這就只是一個籃球場上的正常攻防。」

事實上，泰托姆在2025年季後賽次輪遭遇右腳阿基里斯腱撕裂傷，隨後經歷漫長的復健過程，直到今年3月7日對獨行俠一役才正式重返賽場。

值得一提的是，泰托姆這次隔扣詹姆斯的畫面，讓人回想起2018年東區冠軍賽第7戰。當時還是菜鳥的泰托姆，同樣在禁區迎著詹姆斯完成驚天爆扣，甚至在落地後激動地朝對方怒吼，成為他生涯最具代表性的畫面之一。

不過，當年塞爾蒂克最終不敵騎士，無緣晉級總冠軍賽。相隔8年後，這次泰托姆不僅完成精彩好球，全場更上場32分鐘，17投8中挹注21分、6籃板、4助攻，成功帶領球隊以123：101輕取76人。