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NBA／賽前握手遭忽視泰托姆不多談 布朗回應：我只專注在場上

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
轉戰76人隊布朗(右)今天對戰前塞爾蒂克隊友泰托姆，賽前並沒有太多互動。 美聯社
轉戰76人隊布朗(右)今天對戰前塞爾蒂克隊友泰托姆，賽前並沒有太多互動。 美聯社

塞爾蒂克隊今天在客場以123：101擊敗76人隊，陣中球星泰托姆（Jayson Tatum）儘管在賽前試圖與前隊友布朗（Jaylen Brown）握手遭到忽視，但他最終21分外帶6籃板、4助攻幫助球隊取勝；賽後談到握手的插曲時，泰托姆雲淡風輕表示，上場就是為了專注競爭、享受比賽並力求勝利，不會讓場外雜音干擾備戰。

今天塞爾蒂克作客76人主場，各界都在關注今年休賽季互換東家的喬治以及布朗的表現，以及雙方與前隊友們的互動，外界的高度關注甚至讓泰托姆直呼感覺像是一場總決賽。

布朗在今年夏天轉戰76人後，一度與泰托姆隔空喊話，雙方昔日並肩作戰的情誼似乎走向決裂。今天跳球前泰托姆也一度上前試圖與布朗握手，但卻遭到布朗的忽視，他說：「就像我說的，這邊沒有任何新聞。我是只是在為比賽做準備，準備跳球、上場競爭和享受樂趣，盡全力拿下這場比賽。」

布朗被問及此事時也說：「我當時專注在場上，為我球隊做出最適合的事情。說實話其他的事情我並沒有放心上，不過還是要稱讚泰托姆以及他們全隊今晚的表現，他們戰術執行非常出色，他們確實是今天表現更好的一方。」

 本場比賽喬治面對前東家攻下全場最高36分，可說是裡子面子雙贏。談到與本季轉戰綠衫軍的喬治（Paul George）所建立的良好化學反應時，泰托姆給予高度肯定，認為對方在攻防兩端展現極高球商，雙方的連線與默契正持續加溫。

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