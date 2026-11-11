NBA／沙波尼斯暌違9年單場0分 國王新秀艾卡夫：不對勁

國王隊明星長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天面對魔術隊，全場2投0中，一分未得，這是他2017年新秀賽季後首次單場0得分。國王終場以100：107輸球，新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）受訪時難掩沮喪之情。

魔術賽前只有2勝7敗；國王則是1勝9敗。國王後衛拉文（Zach LaVine）全場16中10，砍進31分，艾卡夫則是21投10中，拿下29分6助攻。沙波尼斯則是完全失常，僅上場24分鐘，2投0中沒得分，只進帳5助攻2籃板。

魔術方面，華格納（Franz Wagner）砍下全場最高的33分7助攻，後衛布萊克（Anthony Black）攻下次高的26分。

國王記者喬治（Matt George）痛批總教練克里斯提（Doug Christie）調度非常混亂，艾卡夫又打了40分鐘、板凳暴徒蒙克（Malik Monk）只打2分鐘，最後4分鐘僅落後個位數，主力沙波尼斯、拉文和穆雷（Keegan Murray）都在板凳上。

艾卡夫賽後受訪時沮喪地直言，「我不是失敗者。兄弟，我真的不知道該怎麼辦了。我覺得我們全隊都努力了，但就是沒辦法拿下勝利。1勝10敗，這樣的戰績聽起來不對勁。」