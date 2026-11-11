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NBA／爵士後衛單節15分險逆轉！卻遭熱火阿德巴約「追魂鍋」吞9連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火靠著安戴托昆波30分、11籃板，加上阿德巴約關鍵「追魂鍋」，讓爐主爵士苦吞9連敗。 法新社
熱火靠著安戴托昆波30分、11籃板，加上阿德巴約關鍵「追魂鍋」，讓爐主爵士苦吞9連敗。 法新社

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熱火經歷4戰客場之旅2勝2敗後，今日靠著「字母哥安戴托昆波Giannis Antetokounmpo）繳出30分、11籃板的「雙十」表現，率隊一度建立23分領先優勢，加上阿德巴約Bam Adebayo）終場前送出關鍵「追魂鍋」，成功阻擋爵士37：23的瘋狂反攻，幫助熱火以115：109驚險守住勝利，讓爐主爵士苦吞9連敗。

熱火首節靠著一波10：0攻勢取得領先，爵士也緊咬分，最終雙方以29：25結束首節。第二節熱火造成對手5次失誤，更接連打出8：0、10：0攻勢，從而將優勢擴大至10分進入下半場。

易籃後，爵士面對落後17分的局面展開追擊，在榜眼彼特森（Darryn Peterson）率隊下，將比分逼近至64：57。不過，米契爾（Davion Mitchell）隨即以兩記三分球回應，安戴托昆波更單節貢獻9分、5籃板、包括一記三分球，並助攻湯普森Klay Thompson）投進三分，帶領熱火打出11：2攻勢，第三節末段，熱火更將分差拉開至全場最大的23分，並以92：72來到末節。

然而，爵士後衛柯利爾（Isaiah Collier）化身「末節英雄」，不僅三分球4投全中，單節攻下15分，更透過抄截與助攻帶動反擊，一口氣將比分追成93：101，迫使熱火喊出暫停。

眼看領先優勢遭到蠶食，安戴托昆波再次挺身而出，接連利用灌籃與上籃取分，個人包辦球隊接下來8分中的6分，不過，爵士貝利（Ace Bailey）也展現韌性，個人連拿7分將落後縮小至5分，關鍵時刻殺紅眼的柯利爾試圖切入上籃，卻遭阿德巴約在最後22.1秒送出關鍵「追魂鍋」，熱火才鎖定勝局、以115：109帶走勝利。

熱火安戴托昆波全場21投12中，攻下30分、11籃板及4助攻；米契爾貢獻19分、8助攻、2抄截；拉森（Pelle Larsson）則拿下14分、7籃板、1抄截；至於替補出發的威金斯（Andrew Wiggins）也有13分進帳，阿德巴約雖然8投僅1中，但靠著罰球拿下11分、8籃板、4助攻、2火鍋，在決勝時刻完成關鍵防守。

爵士方面，新秀彼得森攻下全隊最高25分、3籃板、4助攻，命中4記三分球，但發生5次失誤；貝利繳出本季新高23分、7籃板，柯利爾則有17分進帳，15分集中在決勝節。

值得一提的是，爵士此役團隊投籃命中率48.8%，優於熱火的39.3%，籃板也以49：40占上風，卻因全場出現19次失誤，加上罰球得分以14：33大幅落後，最終無緣逆轉。反觀熱火全場僅8次失誤，成功頂住爵士末節37：23的猛烈攻勢，以3勝2敗結束客場之旅。

NBA Klay Thompson 湯普森 安戴托昆波 熱火 字母哥 阿德巴約 Giannis Antetokounmpo Bam Adebayo

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