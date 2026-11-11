NBA／直言在塞爾蒂克能做自己！ 喬治回費城飆分還送球迷中指

從76人隊被交易到塞爾蒂克隊的喬治（Paul George），今天首度面對前東家大殺四方，三分球11投6中轟下全場最高36分，助「綠衫軍」以123：101踢館成功，搶走泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）版面，甚至還送給費城球迷一記中指。

喬治過去兩季在費城共出賽78場，本季轉戰波士頓，9度入選全明星賽的喬治展現進攻爆發力，開季前10場場均貢獻22分，是綠衫軍賽史任何球員前10場比賽的得分次高。

「我感覺上場時間越多，狀態就越好。」喬治提到，並不是說在費城的機會不好，「坦白說，我當時身體狀況不佳，無法承擔感覺自己最擅長的上場時間，但在波士頓，他們給了我機會，讓我能夠上場比賽，做我自己。」

喬治第四節還有連得14分的個人秀演出，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）讚，喬治很能把握住機會，找到進攻節奏後能很好判斷對手的防守策略，「這正是我們所需，我們需要他攻防兼備，有出色表現，今天也看到了，尤其是第四節一開始。」

對前東家攻下本季次高的喬治，第四節還對一名76人球迷比出中指，他解釋那名球迷撿到球後，緊盯自己，但卻是把球丟地上，「好像我是條狗，要我去撿，而非像一般球迷把球回傳，所以我回敬他一個中指。」