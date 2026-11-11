聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／「好贏」復出狂射外線砍全隊最高分！太陽輕鬆擊沉快艇
太陽隊昨天遭到馬刺隊痛宰，今天迎戰實力較弱的快艇隊，三分線火力全開，以51%命中率投進22顆，終場以133：110輕鬆拿下勝利。
太陽防守大鎖「好贏」古德溫（Jordan Goodwin）傷癒復出，上半場他外線手感發燙，6投5中狂轟15分，本季狀態差勁的格里斯佩（Collin Gillespie）也飆進3顆三分球，太陽板凳上半場就狂轟36分，建立17分領先優勢。
第三節太陽進一步拉開分差，三節打完領先27分，讓整個第四節都淪為垃圾時間。
太陽全隊7人得分上雙，古德溫三分球7投6中，攻下太陽最高的18分，當家球星布克（Devin Booker）得到17分。快艇也是7人得分雙位數，八村壘（Rui Hachimura）和葛蘭德（Darius Garland）拿下最高的13分。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。