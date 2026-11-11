NBA／「好贏」復出狂射外線砍全隊最高分！太陽輕鬆擊沉快艇

東區兩大強權塞爾蒂克隊和76人隊今天在費城碰頭，季外被交易到76人的布朗（Jaylen Brown ）和「綠衫軍」主將泰托姆（Jayson Tatum）互動成全場焦點，不過從76人被交易到波士頓的喬治（Paul George）搶走兩人風采，他對前東家狂轟36分，率隊第四節拉開差距，以123：101踢館成功。

2026-11-11 12:03