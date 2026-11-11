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NBA／喬治對老東家飆36分 綠衫軍下三分雨大勝76人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
喬治（Paul George）。 路透
喬治（Paul George）。 路透

本場賽事

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東區兩大強權塞爾蒂克隊和76人隊今天在費城碰頭，季外被交易到76人的布朗Jaylen Brown ）和「綠衫軍」主將泰托姆Jayson Tatum）互動成全場焦點，不過從76人被交易到波士頓的喬治Paul George）搶走兩人風采，他對前東家狂轟36分，率隊第四節拉開差距，以123：101踢館成功。

布朗和泰托姆是塞爾蒂克2024年奪冠的兩大核心，布朗還獲得總冠軍賽MVP肯定，但上季結束卻被交易到76人，和泰托姆之間的互動成場外焦點；今天兩人賽前就沒特別互動，準備開賽時泰托姆試圖和布朗擊掌也被忽視。

不過布朗碰到前東家放不開手腳還遇犯規麻煩，全場只打26分鐘拿13分，76人也從上半場就陷入劣勢，前兩節打完以51：64落後，儘管第三節在馬克西（Tyrese Maxey）帶動下縮小差距，兩度追平比分，但綠衫軍79：79之際先連續命中4記三分彈，帶著91：82領先進入第四節，喬治又有連拿14分的個人秀演出，讓綠衫軍領先拉開到111：87，提前鎖定勝利。

喬治上半場就有16分演出，下半場持續火力輸出，全場外線11投6中攻下全場最高36分外帶5籃板，帶出團隊49投22中的三分球演出，泰托姆也有21分貢獻。

76人以馬克西24分最高，安比德（Joel Embiid）16分，詹姆斯（LeBron James）11分、8籃板。

NBA 76人 喬治 塞爾蒂克 Jaylen Brown Jayson Tatum Paul George 泰托姆 布朗

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