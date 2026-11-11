NBA／湖人全聯盟第1還持續補強！簽下22歲長人庫柏、裁洛夫林

湖人隊開季豪取10勝2敗佳績，暫居全聯盟第1。不過補強動作仍不停歇，今天宣布與22歲長人庫柏（Carson Cooper）簽下雙向合約，釋出23歲長人洛夫林（Lawson Lovering）。

據《HoopsHype》記者史考托（Michael Scotto）報導，湖人與庫柏簽雙向合約，為了騰出雙向合約名額，釋出洛夫林。

庫柏身高208公分是打球態度積極、充滿拚勁的中鋒，擅長透過跑動切入籃下、完成擋拆後的進攻，利用身材與活動力支援禁區。大四賽季在密西根州立大學出賽35場，平均得到11.5分7.1籃板1阻攻，但今年選秀會落選。

灰熊休賽季與庫柏簽雙向合約，但他只獲得1場出賽機會，打3分鐘，上周遭灰熊釋出。不過他很快找到新東家，加盟湖人。目前湖人3名雙向合約球員是庫柏、馬農（Chris Manon）與卡盧馬（Arthur Kaluma）。

洛夫林本季只在湖人出賽2場，都只打1分鐘，總共只有1籃板和1阻攻進帳。