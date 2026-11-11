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NBA／重返76人自認有「免噓金牌」 喬治：我幫你們換來布朗

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治幽默表示正因自己，76人才得以迎來明星前鋒布朗。 法新社
喬治幽默表示正因自己，76人才得以迎來明星前鋒布朗。 法新社

今年夏天透過交易轉戰塞爾蒂克喬治Paul George），今日首度以客隊球員身分，面對昔日東家76人。談及可能遭到主場球迷噓聲伺候，喬治卻幽默表示，自己也算是球隊的功臣，畢竟正因為這筆交易，76人才得以迎來明星前鋒布朗（Jaylen Brown）。

談到重返費城的心情，喬治坦言僅在76人兩個賽季，因此不會有太多特殊情緒，「某種程度上，我也算是幫他們換來了一名未來的重要戰力。所以考量到這一點，我也不確定球迷會有什麼反應。」

「如果我在這裡待了8年、9年，甚至10年，那可能就是另一回事了。但我只待了兩年，顯然我們的運氣並不好，尤其是在保持健康、持續上場比賽這方面，合作並不算順利，這也影響了很多事情。」

不過，喬治仍對費城球迷表達感謝，「這裡擁有非常棒的球迷，是一座很適合打球的體育城市，我很感激這一切。我對這裡沒有任何怨恨，能夠再次與他們競爭會很有趣，但除此之外，這對我而言就是一場普通的比賽。」

事實上，喬治在76人的兩個賽季並不順遂，受到傷勢及禁賽影響，例行賽合計僅出賽78場，平均出賽31.7分鐘，繳出16.7分、5.3籃板、4助攻、1.8抄截，投籃命中率43.4%，三分命中率37.5%。

相較之下，喬治對加盟塞爾蒂克後的生活相當滿意，甚至直言一切超出原先預期。

「來到波士頓之後，這裡的一切真的超乎我的期待。你永遠不知道球隊文化能帶來多大的影響，又會如何改變你的想法，以及在心理和身體層面產生什麼效果。」，「我真的非常開心，最近也打出了一些生涯最好的表現。我很享受和這群隊友一起努力的感覺，這裡的球風很有趣，帶給我的興奮、快樂與滿足感，真的難以用言語形容。」

本季前9場比賽，喬治場均貢獻20.4分、5.2籃板、4.1助攻、2.3抄截，投籃命中率46.5%，三分球命中率高達42.5%。

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