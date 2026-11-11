NBA／馬刺強森「踢布克蛋蛋」賽後才判惡犯 太陽球迷質疑聯盟雙標

馬刺隊前鋒強森（Keldon Johnson）昨天在比賽中踢到太陽一哥布克（Devin Booker）的重要部位，布克當下痛苦倒地，但裁判連普通犯規都沒吹，看完重播後也沒改判。不過NBA官方今天宣布，強森因這個動作領到一級惡意犯規。

比賽第二節尾聲，強森接獲隊友傳球後放籃得分，重播畫面可見，強森的左腳踢到布克的胯下，導致布克痛苦倒地。看完重播後裁判沒改判，兩分依然入袋。聯盟今天才宣布，經過審查後這球是一級惡意犯規。

值得一提的是，日前太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）也在比賽中狀態火熱，卻踢到金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）的重要部位，裁判馬上吹二級惡意犯規，把他驅逐出場，太陽該場比賽最終輸給金塊。

賽後許多太陽球迷認為判罰太嚴重，受害人穆雷受訪時也表示，加拿大同胞布魯克斯並非故意。因此這次吹罰爭議，引發部分太陽球迷質疑聯盟雙標。