NBA／「嘴綠」支持波爾重返勇士：我不是會記仇的人

鵜鶘後衛波爾（Jordan Poole）昨日表態想重返勇士後，除了當家球星柯瑞（Stephen Curry）率先表達歡迎，過去曾與波爾爆發揮拳衝突的格林（Draymond Green），也強調早已不再對往事耿耿於懷，只要球團認為波爾回歸有助於球隊，他絕對不會成為阻礙。

格林近日在《The Draymond Green Show》中，談及波爾可能重返勇士的話題，並明確表達自己的立場。

「他們問我對波爾那番話有什麼看法，我告訴他們，我完全沒有意見。首先，我不是這裡做決定的人，我只是一名籃球員，連自己的未來都無法決定，更不用說其他人的未來。」

格林接著強調，自己不會因為過去的恩怨而反對球團決策，「第二，我已經是個成年人了。如果你們問我，是否會因此感到困擾，那對我來說完全不是問題。」

談到雙方過去的衝突，格林進一步表示，「我不是那種會一直記仇的人，說真的，我為什麼要一直懷恨在心？那根本不是我的作風。這件事對我沒有任何影響，而最重要的是，我絕對不會試圖阻止球團做出他們認為最有利的決定。」

不過，儘管對波爾回歸抱持開放態度，格林仍對維持現有陣容保持信心，「但我認為，我們現在對這支球隊的陣容感到非常滿意，不是嗎？」

回顧兩人過往，格林曾在2022年勇士季前訓練期間，與波爾爆發肢體衝突，甚至出拳毆打對方，引發軒然大波。儘管兩人當季仍共同為勇士效力，波爾最終仍在2023年夏天被交易至巫師。