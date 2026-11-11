NBA／「泳池哥」重返勇士有譜？柯瑞暖心表態：波爾是我首選

前勇士冠軍後衛波爾（Jordan Poole）昨日重返金州主場，賽後也表達重披勇士戰袍的意願，坦言灣區始終帶給他家的感覺。今日昔日隊友柯瑞（Stephen Curry）也作出回應，不僅樂見雙方再度合作，更直言波爾是他最希望迎回的前隊友。

根據勇士隨隊記者戴克斯（Joseph Dycus）報導，當被問及與波爾重聚的可能性時，柯瑞給予正面回應，「波爾絕對排在名單最前面。我過去合作過的隊友當中，其實沒有多少人是我不願意再次歡迎回來的。」

事實上，這番話也呼應現效力鵜鶘的波爾，表示每次回到灣區，都能感受到熟悉的氛圍，「這裡真的有一種家的感覺，懂嗎？當你開車前往那座該死的球館，不管是經過海灣大橋，還是從其他地方過來，一切都讓人感覺非常自然、非常熟悉。」

勇士在2019選秀會以首輪28順位選進波爾，他隨後為球隊效力4個賽季，並在2021–22賽季成為奪冠重要功臣。當年季後賽他出賽22場，場均貢獻17分，協助勇士拿下隊史第7座總冠軍。

本季波爾出賽5場，平均出賽19.5分鐘，繳出6.2分、2.2籃板、2.8助攻、1抄截，整體投籃命中率僅19.2%，三分命中率23.5%，整體表現堪稱生涯最慘。