NBA／尷尬！泰托姆主動向布朗釋好 慘遭無視後表情超無奈

塞爾蒂克隊今天踢館76人隊主場，昔日綠衫軍雙探花泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）正面交鋒，賽前泰托姆主動向布朗釋好，卻慘遭無視。

布朗與泰托姆曾在塞爾蒂克並肩作戰9賽季，休賽季布朗被交易到76人後，雙方矛盾浮上檯面。據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，今年休賽季布朗曾在一場晚宴主動找泰托姆，兩人就效力塞爾蒂克進行一場坦誠的交談。這次談話發生在布朗被交易前幾天，但隨後布朗就被交易。自從布朗被交易至76人後，與泰托姆就再也沒進行過交流。

今天賽前熱身時布朗在轉球，泰托姆主動釋出善意，走過去拍布朗的手和胸部，結果卻遭布朗無視。尷尬的泰托姆接著向美國男籃老大哥詹姆斯（LeBron James）打招呼，隨後露出無奈表情。

值得一提的是，塞爾蒂克球員進行投籃練習時，76人主場播放美國樂團War的歌曲〈Why Can’t We Be Friends〉，中文意思是「為什麼我們不能是朋友」。