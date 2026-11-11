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NBA／膝傷再度侵襲雷納德 暴龍宣布其左膝腫脹至少再休兵一周

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

本季重返前東家暴龍雷納德（Kawhi Leonard），因左膝持續腫脹與進行後續復健，球團於今天宣布，他將至少再缺陣一周，預計錯過未來三場比賽。

現年35歲的雷納德自10月24日起便高掛免戰牌，本季至今僅出賽兩場，場均繳出19.5分、7.5籃板與3.5抄截，儘管上個月接受的核磁共振（MRI）檢查顯示左膝並無結構性損傷，但這位七屆全明星球員的膝蓋問題再次敲響警鐘。回顧其職業生涯，他的右膝曾多次接受半月板與十字韌帶手術，如今左膝也傳出傷情，令球迷擔憂。

雷納德在今年休賽季結束了與快艇6年的合作關係，透過交易重回昔日一同奪冠的暴龍，並隨即簽下一張總額2年1.15億美元的頂薪合約。然而，他本季已因傷缺席8場比賽，暴龍球團表示，將在一周後重新評估其傷勢狀況。

雷納德 NBA 暴龍

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開季表現亮眼、近期拉出一波8連勝的勇士，板凳奇兵威廉斯（Brandon Williams）在昨天對陣鵜鶘的比賽中因左大腿拉傷提前退場，經核磁共振（MRI）檢查後證實為輕微拉傷，預計將至少缺席一周，確定無緣隨隊展開接下來的客場硬仗。

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