NBA／膝傷再度侵襲雷納德 暴龍宣布其左膝腫脹至少再休兵一周

本季重返前東家暴龍的雷納德（Kawhi Leonard），因左膝持續腫脹與進行後續復健，球團於今天宣布，他將至少再缺陣一周，預計錯過未來三場比賽。

現年35歲的雷納德自10月24日起便高掛免戰牌，本季至今僅出賽兩場，場均繳出19.5分、7.5籃板與3.5抄截，儘管上個月接受的核磁共振（MRI）檢查顯示左膝並無結構性損傷，但這位七屆全明星球員的膝蓋問題再次敲響警鐘。回顧其職業生涯，他的右膝曾多次接受半月板與十字韌帶手術，如今左膝也傳出傷情，令球迷擔憂。

雷納德在今年休賽季結束了與快艇6年的合作關係，透過交易重回昔日一同奪冠的暴龍，並隨即簽下一張總額2年1.15億美元的頂薪合約。然而，他本季已因傷缺席8場比賽，暴龍球團表示，將在一周後重新評估其傷勢狀況。